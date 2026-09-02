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Rio de Janeiro enfrenta chuva intensa, queda de temperatura e alerta de ressaca no mar

Rio de Janeiro tem previsão de chuva forte, queda de temperatura e alerta de ressaca com ondas de até 3 metros. Orientações para banhistas e pescadores.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O município do Rio de Janeiro terá um dia marcado por tempo instável nesta quarta-feira (2), conforme previsão do Sistema Alerta Rio. O céu permanecerá encoberto, com pancadas de chuva ao longo do dia e temperaturas em queda, variando entre 15ºC e 24ºC.

Os ventos devem soprar de moderados a fortes, especialmente durante a manhã. A cidade entrou em estágio 2 de atenção, o que indica risco de ocorrências de alto impacto devido à passagem de uma frente fria vinda do oceano, trazendo chuvas com raios e rajadas de vento pontuais.

O estágio 2 faz parte de uma escala de cinco níveis e sinaliza a possibilidade de agravamento das condições, dependendo da intensidade das chuvas e de outros fatores.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca válido até as 9h de quinta-feira (3), com previsão de ondas entre 2,5 e 3 metros atingindo a orla carioca. O Centro de Operações Rio orienta banhistas a evitarem mirantes e áreas próximas ao mar durante o período de ressaca.

Frequentadores de praias devem seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros, enquanto pescadores são orientados a não navegar enquanto durar o alerta. Ciclistas também devem evitar a orla caso as ondas atinjam a ciclovia. Em situações de emergência no mar, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, evitando tentativas de resgate por conta própria.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#alerta#chuva#frente fria#mar#previsão do tempo#ressaca#Rio de Janeiro#segurança
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