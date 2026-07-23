Falha de energia interrompe operação de três linhas de trem em São Paulo nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (23), três linhas de trem operadas pela Trivia Trens em São Paulo tiveram o funcionamento interrompido devido a uma falha de energia. As linhas afetadas foram a 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, com a paralisação ocorrendo entre as estações Brás e Sebastião Gualberto.

O Serviço Expresso Aeroporto também foi suspenso, impactando o deslocamento de passageiros para o aeroporto. A Trivia Trens, que assumiu a operação dessas linhas na última terça-feira (21), informou que equipes técnicas estão atuando para identificar a origem do problema e realizar os reparos necessários.

Além da falha elétrica, um incêndio atingiu um dos trens próximo à rua Bresser, no centro da capital, por volta das 5h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente.

Com a interrupção dos serviços, muitos passageiros precisaram deixar os trens e caminhar pelos trilhos, causando lotação nas estações e reflexos no trânsito da região. Para minimizar os transtornos, o sistema de ônibus Paese foi ativado e o Metrô liberou transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera a partir das 6h.

Em resposta ao impacto no transporte público, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na Zona Leste, abrangendo importantes vias como Celso Garcia, Radial Leste, Salim Farah Maluf, Avenida do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e Marginal Tietê.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br