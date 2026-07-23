Acusado de incendiar família em Cambé rompe tornozeleira e desaparece

Homem investigado por três tentativas de homicídio rompeu o equipamento de monitoramento e passou a ser procurado pela Polícia Civil

O homem acusado de provocar intencionalmente um incêndio que deixou três pessoas gravemente feridas em Cambé rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. A violação do equipamento foi constatada na quarta-feira, 22 de julho, e mobilizou equipes da Polícia Civil nas buscas pelo investigado.

O suspeito havia deixado a prisão sob medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico. Após romper o dispositivo, ele teria deixado a região e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Informações preliminares indicam que o homem pode ter seguido em direção ao estado de São Paulo. Até a publicação desta matéria, sua localização não havia sido confirmada oficialmente.

Incêndio deixou três pessoas gravemente feridas

O incêndio aconteceu na madrugada de 19 de junho, em uma residência no Jardim Santa Isabel, em Cambé. Uma mulher de 38 anos, a filha dela, de 16 anos, e um homem de 53 anos sofreram queimaduras e precisaram ser hospitalizados.

O suspeito foi localizado horas depois na casa da mãe, na zona norte de Londrina. Ele também apresentava queimaduras e, após receber atendimento médico, foi levado à Central de Flagrantes.

Na ocasião, o homem foi autuado por três tentativas de homicídio qualificado, além do crime de incêndio. Entre as qualificadoras apontadas estavam o motivo torpe e o uso de fogo.

Perícia descartou versão de acidente

Em depoimento, o investigado afirmou inicialmente que não pretendia matar as vítimas. Segundo a versão apresentada por ele, o fogo teria começado de maneira acidental enquanto fumava próximo a um recipiente com gasolina.

O laudo elaborado pela Polícia Científica, no entanto, descartou a hipótese de acidente. A análise identificou múltiplos focos de incêndio e o uso de gasolina como acelerante, indicando que as chamas foram provocadas intencionalmente.

As circunstâncias que teriam motivado o crime ainda são apuradas. Relatos divulgados desde o início da investigação mencionam desentendimentos pessoais e financeiros entre o suspeito e integrantes da família.

Estado de saúde das vítimas

As três vítimas foram encaminhadas para hospitais da região após o incêndio. Conforme informações divulgadas durante o andamento do caso, a mulher de 38 anos apresentava o quadro mais delicado e permanecia sedada, com auxílio de aparelhos.

A adolescente de 16 anos apresentou melhora e passou a respirar sem ajuda mecânica. O homem de 53 anos também evoluiu clinicamente e estava consciente, embora continuasse sob cuidados hospitalares.

Não houve uma atualização pública mais recente sobre o estado de saúde das vítimas até o fechamento desta matéria.

Polícia intensifica buscas pelo foragido

Com o rompimento da tornozeleira, a Polícia Civil intensificou as diligências para localizar o investigado. O caso permanece sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Cambé.

A população pode colaborar repassando informações às forças de segurança. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, mas a orientação é não tentar abordar o suspeito.

O episódio gerou preocupação entre familiares e moradores, principalmente porque o investigado estava submetido a medidas de monitoramento determinadas pela Justiça. A fuga acrescenta um novo capítulo a um caso que já causava forte comoção em Cambé desde junho.

O Portal Cambé acompanha as buscas e atualizará esta reportagem quando novas informações forem confirmadas pelas autoridades.

Moradores que tiverem informações relevantes devem procurar diretamente os canais oficiais da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Compartilhe esta notícia para ampliar o alcance das informações e acompanhe o Portal Cambé nas redes sociais.