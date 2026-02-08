Capotamento deixa motorista ferido na PR-445 em Cambé

Um acidente do tipo capotamento foi registrado no início da noite de sábado (7) na rodovia PR-445, em Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência aconteceu por volta das 18h, no quilômetro 103 da rodovia.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo Fiat Palio Weekend, com placas de Primeiro de Maio (PR), seguia pela PR-445 no sentido do distrito da Warta para Bela Vista do Paraíso quando, ao atingir o trecho indicado, saiu da pista e capotou às margens da via, do lado esquerdo conforme o sentido de tráfego.

O motorista, um homem de 54 anos, estava devidamente habilitado e sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no próprio local do acidente e foi liberado em seguida, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

As condições do tempo eram favoráveis no momento do acidente, com o dia limpo e boa visibilidade para os motoristas que trafegavam pela rodovia.

O veículo ficou avariado devido ao impacto, mas foi entregue ao proprietário após os procedimentos no local. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária.

As causas do acidente serão apuradas, mas, conforme relato do condutor, não houve envolvimento de outros veículos no sinistro.