domingo, fevereiro 8, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
trovoada
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
65 %
3.6kmh
40 %
seg
27 °
ter
28 °
qua
27 °
qui
27 °
sex
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Navio de Cruzeiro Impulsiona Turismo no Litoral do Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Navio de cruzeiros traz turistas da América do Norte e da Europa ao litoral do ParanáFoto: Clau...

O Porto de Paranaguá recebeu neste domingo, 08 de outubro, um navio de cruzeiro que trouxe turistas da América do Norte e da Europa ao litoral paranaense. O evento marca o início da temporada de turismo na região, com a chegada de 285 tripulantes e 360 passageiros, aumentando o movimento do Verão Maior Paraná.

Preparativos para Temporada de Cruzeiros

O Porto de Paranaguá está se preparando para uma temporada de cruzeiros promissora. A expectativa é de que até 14 mil cruzeiristas visitem a região durante a temporada 2026/2027, o que representa um aumento significativo no fluxo turístico local.

Impacto Econômico

A chegada de turistas internacionais é vista como uma oportunidade para impulsionar a economia local, com benefícios para o comércio, serviços e a promoção do turismo regional. O aumento de visitantes promete aquecer ainda mais o movimento econômico durante o verão.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

12
spot_img
Artigo anterior
Capotamento deixa motorista ferido na PR-445 em Cambé
Próximo artigo
Samba-Enredo como Manifesto Político na História do Brasil
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress