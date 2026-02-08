O Porto de Paranaguá recebeu neste domingo, 08 de outubro, um navio de cruzeiro que trouxe turistas da América do Norte e da Europa ao litoral paranaense. O evento marca o início da temporada de turismo na região, com a chegada de 285 tripulantes e 360 passageiros, aumentando o movimento do Verão Maior Paraná.

Preparativos para Temporada de Cruzeiros

O Porto de Paranaguá está se preparando para uma temporada de cruzeiros promissora. A expectativa é de que até 14 mil cruzeiristas visitem a região durante a temporada 2026/2027, o que representa um aumento significativo no fluxo turístico local.

Impacto Econômico

A chegada de turistas internacionais é vista como uma oportunidade para impulsionar a economia local, com benefícios para o comércio, serviços e a promoção do turismo regional. O aumento de visitantes promete aquecer ainda mais o movimento econômico durante o verão.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br