quarta-feira, agosto 13, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
16 %
2.1kmh
0 %
qua
26 °
qui
27 °
sex
25 °
sáb
28 °
dom
30 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Apreensão de 1,35 tonelada de maconha é realizada em ação conjunta na BR-369 em Cambé

DestaquesPolicialCambé 190
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Cambé, PR – 13 de agosto de 2025 — Uma operação integrada entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Federal e Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 1.350 quilos de maconha e na prisão de um homem na manhã desta quarta-feira (13), na BR-369, em Cambé.

De acordo com informações da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), equipes de Rádio Patrulha receberam dados sobre um caminhão Scania P310, bitruck, de cor azul, vindo da região de fronteira e possivelmente carregado com entorpecentes. Por volta das 6h45, o veículo foi localizado na Rodovia Melo Peixoto, dentro das características repassadas.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e afirmou que transportava apenas farinha de trigo para entrega em São Paulo. Após ser informado de que a carga passaria por conferência minuciosa, confessou que havia aproximadamente 1.000 quilos de maconha escondidos na penúltima fileira de paletes. Ao descarregar a carga, a equipe localizou 55 fardos da droga, cada um com cerca de 24,5 quilos, totalizando 1.350 quilos.

Além do entorpecente, durante revista na cabine do caminhão foram apreendidos 97 comprimidos de Nobésio Extra Forte, popularmente conhecido como “rebite”, usado para inibir o sono e prolongar jornadas de trabalho.

O condutor, identificado pelas iniciais V.H.R., foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde serão adotadas as providências cabíveis.

A PMPR reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone de emergência 190, pelo aplicativo 190 PR, pelo Corpo de Bombeiros no 193 ou pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de anonimato.

107
spot_img
Artigo anterior
Enfermeira é agredida por paciente na Unidade de Saúde 24h de Cambé
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img
spot_img

Contatos:

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues