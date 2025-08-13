Apreensão de 1,35 tonelada de maconha é realizada em ação conjunta na BR-369 em Cambé

Cambé, PR – 13 de agosto de 2025 — Uma operação integrada entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Federal e Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 1.350 quilos de maconha e na prisão de um homem na manhã desta quarta-feira (13), na BR-369, em Cambé.

De acordo com informações da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), equipes de Rádio Patrulha receberam dados sobre um caminhão Scania P310, bitruck, de cor azul, vindo da região de fronteira e possivelmente carregado com entorpecentes. Por volta das 6h45, o veículo foi localizado na Rodovia Melo Peixoto, dentro das características repassadas.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e afirmou que transportava apenas farinha de trigo para entrega em São Paulo. Após ser informado de que a carga passaria por conferência minuciosa, confessou que havia aproximadamente 1.000 quilos de maconha escondidos na penúltima fileira de paletes. Ao descarregar a carga, a equipe localizou 55 fardos da droga, cada um com cerca de 24,5 quilos, totalizando 1.350 quilos.

Além do entorpecente, durante revista na cabine do caminhão foram apreendidos 97 comprimidos de Nobésio Extra Forte, popularmente conhecido como “rebite”, usado para inibir o sono e prolongar jornadas de trabalho.

O condutor, identificado pelas iniciais V.H.R., foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde serão adotadas as providências cabíveis.

A PMPR reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone de emergência 190, pelo aplicativo 190 PR, pelo Corpo de Bombeiros no 193 ou pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de anonimato.