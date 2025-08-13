Marcos Navarro é eleito presidente do CONSEG Cambé-PR e destaca papel do conselho na segurança da cidade

Cambé, PR – 13 de agosto de 2025 — Na manhã desta quarta-feira (13), foi realizada, no Centro Cultural de Cambé, localizado na Rua Pará, a eleição do Conselho Comunitário de Segurança Urbana (CONSEG) de Cambé-PR. A votação definiu a nova presidência, que ficará a cargo de Marcos Navarro, em chapa única.

O CONSEG é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua em parceria com órgãos de segurança pública para identificar demandas locais e direcionar recursos de forma direta, sem a necessidade de intermediação por instâncias estaduais. Segundo Navarro, essa estrutura garante que doações, sejam elas de veículos, armamentos ou recursos financeiros, possam ser aplicadas exclusivamente nas necessidades do município.

Durante a posse, o novo presidente ressaltou que Cambé já figura entre as cidades mais seguras do Paraná, com o suporte de mais de 200 câmeras de monitoramento espalhadas pelo território. “Nossa meta é reforçar ainda mais essa segurança, discutindo e implementando melhorias que beneficiem comerciantes, empresários e toda a população”, destacou.

Navarro explicou que, diferentemente das doações feitas diretamente para a Polícia Civil ou Militar — que passam pela capital e podem ser redirecionadas para outras cidades —, as contribuições ao CONSEG são investidas de forma integral na própria comunidade. “Se Cambé precisa de um veículo ou de equipamentos, o conselho compra e entrega diretamente para a instituição local”, afirmou.

O próximo passo da nova gestão será a regularização formal do CONSEG, ativo desde 2020, mas que ainda enfrenta desafios para obter CNPJ e alvará de funcionamento. Para isso, é necessária a instalação de uma sede física, condição fundamental para viabilizar o recebimento de doações e parcerias.

Além de questões ligadas ao combate a crimes, o CONSEG Cambé-PR também abrange ações relacionadas à segurança no trânsito, proteção de residências, empresas e espaços públicos, incluindo o trabalho de apoio à Guarda Municipal e a outros setores que compõem a rede de segurança local.