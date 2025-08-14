quinta-feira, agosto 14, 2025

Cambé oficializa Conselho Comunitário de Segurança Rural em cerimônia na Câmara Municipal

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Na noite desta quarta-feira (13), o município de Cambé realizou a cerimônia oficial de constituição do Conselho Comunitário de Segurança Rural (Conseg Rural). O evento ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença de autoridades, representantes da comunidade rural e integrantes da chefia estadual dos Consegs do Paraná, que entregaram a carta constitutiva da entidade.

Segundo o presidente do Conseg Rural, João Inocente Neto, a formalização representa o reconhecimento do Governo do Estado e do poder público municipal para que o conselho atue como interlocutor entre os produtores rurais e as forças de segurança de Cambé. Ele ressaltou que o grupo já desenvolve ações desde 2022, inicialmente como uma comissão formada para atender demandas da Patrulha Rural da Polícia Militar.

O dirigente explicou que a iniciativa recebeu apoio do Executivo Municipal e já promoveu diversas ações voltadas à segurança no campo. Agora, com a oficialização, o Conseg Rural passa a ter respaldo institucional para ampliar seu trabalho e fortalecer a integração entre comunidade e autoridades.

Na ocasião, também foi destacado que Cambé conta novamente com um Conseg Urbano, reativado recentemente. Para João Inocente Neto, a atuação conjunta das duas entidades deve contribuir para aumentar a segurança de todo o município. “Quanto mais pessoas da comunidade estiverem dispostas a colaborar, mais seguro o município se torna”, afirmou.

A criação do Conseg Rural representa um passo importante para a articulação de estratégias de prevenção, diálogo e integração entre moradores da zona rural e as forças de segurança, reforçando a importância da participação comunitária na construção de um ambiente mais protegido.

Artigo anterior
Marcos Navarro é eleito presidente do CONSEG Cambé-PR e destaca papel do conselho na segurança da cidade
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

