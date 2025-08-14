Câmara Municipal aprova em primeira votação lei que concede 15 minutos de tolerância na Zona Verde de Cambé

Na última segunda-feira (11), a Câmara Municipal de Cambé aprovou, em primeira votação, o projeto de lei do Executivo Municipal que estabelece 15 minutos de tolerância no estacionamento rotativo (Zona Verde) no centro da cidade. A medida já está sendo aplicada pela Epesmel, entidade responsável pela gestão do sistema, mesmo antes da segunda votação, prevista para a próxima segunda-feira (18).

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, explicou que todo o valor arrecadado com a Zona Verde é destinado integralmente à Epesmel, entidade ligada à Igreja Católica que desenvolve projetos voltados a crianças em situação de vulnerabilidade social. Segundo ele, a implementação do período de tolerância foi discutida por um longo período, levando em conta os investimentos feitos pela entidade na aquisição de parquímetros e manutenção de equipe.

Apesar da concessão, Scheller reforçou a importância de manter a rotatividade das vagas para evitar que motoristas deixem seus veículos estacionados por longos períodos, prejudicando o acesso ao comércio local. “Estamos fortalecendo o comércio de Cambé, garantindo que clientes encontrem vagas e possam consumir no centro”, destacou.

Além da tolerância de 15 minutos, outra mudança foi anunciada: o prazo para pagamento da tarifa de R$ 10,00, aplicada a veículos estacionados sem ticket, foi reduzido para quatro dias. Após esse período, o valor será convertido automaticamente em multa de trânsito, cujo montante pode ultrapassar R$ 200,00.

Com a sanção prevista para o dia seguinte à segunda votação, a nova regra visa atender reivindicações da população e dos vereadores, conciliando a necessidade de rotatividade com maior flexibilidade para usuários do estacionamento rotativo.