Câmara Municipal aprova em primeira votação lei que concede 15 minutos de tolerância na Zona Verde de Cambé

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Na última segunda-feira (11), a Câmara Municipal de Cambé aprovou, em primeira votação, o projeto de lei do Executivo Municipal que estabelece 15 minutos de tolerância no estacionamento rotativo (Zona Verde) no centro da cidade. A medida já está sendo aplicada pela Epesmel, entidade responsável pela gestão do sistema, mesmo antes da segunda votação, prevista para a próxima segunda-feira (18).

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, explicou que todo o valor arrecadado com a Zona Verde é destinado integralmente à Epesmel, entidade ligada à Igreja Católica que desenvolve projetos voltados a crianças em situação de vulnerabilidade social. Segundo ele, a implementação do período de tolerância foi discutida por um longo período, levando em conta os investimentos feitos pela entidade na aquisição de parquímetros e manutenção de equipe.

Apesar da concessão, Scheller reforçou a importância de manter a rotatividade das vagas para evitar que motoristas deixem seus veículos estacionados por longos períodos, prejudicando o acesso ao comércio local. “Estamos fortalecendo o comércio de Cambé, garantindo que clientes encontrem vagas e possam consumir no centro”, destacou.

Além da tolerância de 15 minutos, outra mudança foi anunciada: o prazo para pagamento da tarifa de R$ 10,00, aplicada a veículos estacionados sem ticket, foi reduzido para quatro dias. Após esse período, o valor será convertido automaticamente em multa de trânsito, cujo montante pode ultrapassar R$ 200,00.

Com a sanção prevista para o dia seguinte à segunda votação, a nova regra visa atender reivindicações da população e dos vereadores, conciliando a necessidade de rotatividade com maior flexibilidade para usuários do estacionamento rotativo.

Artigo anterior
Cambé oficializa Conselho Comunitário de Segurança Rural em cerimônia na Câmara Municipal
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

