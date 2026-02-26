quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Vereadores Retiram Projeto de Reajuste Salarial da Pauta

Região
Fernando Cremonez/Divulgação CML

Na sessão desta quinta-feira, os vereadores decidiram retirar da pauta o projeto de lei que trata do reajuste salarial. A decisão foi tomada após discussões internas, visando uma análise mais aprofundada do impacto econômico e social que o reajuste poderia causar.

Motivações para a Retirada

O recuo na votação do projeto de lei ocorreu devido a preocupações levantadas por alguns vereadores sobre a viabilidade financeira do reajuste proposto. A necessidade de uma avaliação mais detalhada das finanças municipais foi um dos principais pontos argumentados durante a reunião.

Próximos Passos

Com a retirada do projeto da pauta, os vereadores planejam realizar novas reuniões para discutir ajustes e possíveis alterações no texto do projeto. A expectativa é que, com uma análise mais cuidadosa, o projeto retorne à pauta em breve para uma nova deliberação.

Fonte: https://taroba.com.br

