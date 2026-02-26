Prazo do Programa Regulariza Paraná é Estendido para Março

O governo do Paraná anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Programa Regulariza, que agora se estende até o fim de março. O programa oferece aos cidadãos a oportunidade de renegociar suas dívidas fiscais, incluindo débitos de IPVA, ICMS, multas e créditos inscritos em dívida ativa, com condições especiais de pagamento.

Condições de Pagamento do Programa

Os participantes do programa podem optar por pagar suas dívidas em parcela única até 31 de março ou parcelar os débitos até 27 de março. O Regulariza é uma iniciativa que visa facilitar a quitação de débitos fiscais com descontos significativos, incentivando a regularização financeira dos contribuintes.

Benefícios para os Contribuintes

Ao aderir ao Programa Regulariza, os contribuintes podem se beneficiar de descontos em juros e multas, tornando mais acessível a regularização de suas obrigações fiscais. Essa medida não apenas alivia a carga financeira sobre os cidadãos, mas também auxilia o estado a recuperar receitas importantes para o orçamento público.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br