Londrina Anuncia Programação do Mês da Mulher 2026 Focada no Protagonismo Feminino

A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), lançou oficialmente a programação do Mês da Mulher 2026. O evento tem como objetivo central fortalecer o protagonismo feminino e expandir as oportunidades para mulheres na cidade. Com mais de 50 atividades gratuitas, incluindo palestras, oficinas e feiras, as atividades começam na próxima segunda-feira, dia 2.

Celebração do Mês da Mulher

O Mês da Mulher é um período dedicado à valorização das mulheres e à reflexão sobre seus direitos e conquistas. Este mês também coincide com o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, uma data reconhecida pela ONU como um marco na luta por igualdade de gênero e respeito.

Iniciativas de Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, destacou que as iniciativas visam promover o desenvolvimento pessoal e profissional, incentivar a autonomia financeira, além de reforçar cuidados com a saúde e bem-estar das participantes. As ações também reafirmam o compromisso do município em prevenir e combater a violência contra as mulheres.

Feira Arte Mulher Empreendedora

Um dos eventos principais é a Feira Arte Mulher Empreendedora, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 3, das 18h às 22h, na Anhanguera Unopar Catuaí. Destinada a universitários e à população local, a feira tem como objetivo promover e comercializar produtos de mulheres empreendedoras de Londrina.

Ações de Sensibilização e Capacitação

No dia 5, haverá uma ação integrada de prevenção à violência intrafamiliar em escolas municipais, com palestras e ações de sensibilização. Ainda no mesmo dia, síndicos e administradores de condomínios receberão orientações sobre a notificação de violência contra mulheres, conforme a Lei 13.439/2022.

Programas de Capacitação e Campanhas de Prevenção

No dia 17, uma palestra sobre o protagonismo feminino na longevidade será realizada para servidoras municipais, seguida pelo lançamento de um programa de capacitação. Neste mesmo dia, inicia-se uma campanha de prevenção à violência em bares e restaurantes, conforme a Lei municipal nº 13.235/2021.

Capacitação de Serviços de Urgência

Nos dias 18 e 19, profissionais da área de urgência e emergência participarão de uma capacitação focada no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Esta atividade será realizada no auditório do Samu, visando aprimorar o atendimento e assegurar um suporte mais eficaz.

