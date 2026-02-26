quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Queda de 41% nos Roubos de Veículos em SP em Janeiro Segundo SSP

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os registros de roubos de veículos no estado de São Paulo apresentaram uma queda significativa de 41% em janeiro, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior. Em janeiro de 2026, foram registradas 1.361 queixas, em contraste com 2.312 no mesmo período de 2025.

Redução Histórica nos Números

Pela primeira vez em 26 anos, o número de veículos roubados em São Paulo ficou abaixo de dois mil casos no mês de janeiro. Esse marco histórico reflete os esforços contínuos das autoridades em combater o crime no estado.

Furtos de Veículos Também Diminuem

Além dos roubos, os furtos de veículos também apresentaram uma queda, diminuindo 12,9% em relação ao ano anterior. Em janeiro de 2025, foram registrados 7.729 furtos, enquanto em 2026, o número caiu para 6.726, a segunda menor marca histórica para o mês.

Ações Policiais e Impacto no Crime

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a redução nos índices de roubos e furtos de veículos está associada às ações policiais voltadas para o combate aos desmanches ilegais e à receptação de peças. O delegado Arnaldo Rocha destaca a importância de enfraquecer a logística clandestina de peças para sufocar o mercado ilegal.

Resultados das Operações Policiais

Em janeiro, as unidades especializadas da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) apreenderam mais de três mil peças e realizaram mais de 90 prisões relacionadas a esses crimes, contribuindo para a queda nos índices de criminalidade no estado.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

