Novo Posto da Polícia Científica em Irati Beneficia Região Centro-Sul

A cidade de Irati agora conta com um novo posto avançado da Polícia Científica, cuja inauguração ocorreu com a presença do governador em exercício Darci Piana. A nova unidade visa melhorar a distribuição dos serviços periciais na região.

Vantagens para a População

Com a abertura deste posto, espera-se uma significativa otimização nos fluxos de atendimento. A regionalização dos serviços periciais garantirá que os moradores das 11 cidades da região Centro-Sul se beneficiem com menor custo e tempo de deslocamento.

Impacto Regional

A implantação do posto em Irati reflete um compromisso com a melhoria dos serviços públicos, trazendo benefícios diretos para a população local e das cidades vizinhas, promovendo maior eficiência e acessibilidade.

