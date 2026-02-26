quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Novo Posto da Polícia Científica em Irati Beneficia Região Centro-Sul

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Novo posto da Polícia Científica em Irati beneficia 11 cidades do Centro-SulFoto: Geraldo Bubni...

A cidade de Irati agora conta com um novo posto avançado da Polícia Científica, cuja inauguração ocorreu com a presença do governador em exercício Darci Piana. A nova unidade visa melhorar a distribuição dos serviços periciais na região.

Vantagens para a População

Com a abertura deste posto, espera-se uma significativa otimização nos fluxos de atendimento. A regionalização dos serviços periciais garantirá que os moradores das 11 cidades da região Centro-Sul se beneficiem com menor custo e tempo de deslocamento.

Impacto Regional

A implantação do posto em Irati reflete um compromisso com a melhoria dos serviços públicos, trazendo benefícios diretos para a população local e das cidades vizinhas, promovendo maior eficiência e acessibilidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

