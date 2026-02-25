quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
3.1kmh
40 %
qua
25 °
qui
30 °
sex
30 °
sáb
30 °
dom
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

UPA de Cambé Conclui Fase Presencial do Projeto Boas Práticas com Êxito

Prefeitura Municipal de Cambé
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Thiago Mossini Balbino dos Santos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cambé concluiu a fase presencial do Projeto Boas Práticas, uma colaboração do Hospital do Coração de São Paulo (HCor) com o Ministério da Saúde. Durante 18 meses, a iniciativa focou na melhoria do atendimento e no manejo de casos graves, como problemas cardíacos, AVC e sepse. Embora a fase presencial tenha terminado, o monitoramento dos indicadores continuará ao longo do ano.

Objetivos do Projeto

O projeto almeja padronizar processos e diminuir em pelo menos 10% o tempo de atendimento de pacientes com síndrome coronariana aguda, AVC e sepse. A meta é assegurar que os protocolos clínicos sejam aplicados de maneira rápida e organizada, aumentando as chances de recuperação dos pacientes.

Avanços e Tecnologias

Um dos principais progressos foi a incorporação de tecnologia que agiliza os atendimentos. No protocolo de dor torácica, por exemplo, o eletrocardiograma é realizado em até 10 minutos, com laudo de um cardiologista do HCor que pode orientar o médico da UPA.

Análise dos Resultados

Durante a visita final, as intervenções e os indicadores da UPA foram avaliados, revelando avanços significativos, especialmente na coesão da equipe multiprofissional. A coordenação médica e a integração entre os setores foram destacados como pontos fortes.

Próximos Passos

A parceria avança para as próximas etapas, com reuniões mensais até julho para ajustes e intervenções. Entre julho e dezembro, o acompanhamento contínuo verificará a manutenção das ações e a aplicação correta dos protocolos. A expectativa é que, a partir de dezembro, os processos estejam totalmente incorporados à rotina da UPA.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br

0
spot_img
Artigo anterior
Chuvas em Minas Gerais: Mortes Chegam a 30 e Buscas Continuam
Próximo artigo
Paraná Avança no Combate a Riscos Cardiovasculares com Apoio do BIRD
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress