UPA de Cambé Conclui Fase Presencial do Projeto Boas Práticas com Êxito

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cambé concluiu a fase presencial do Projeto Boas Práticas, uma colaboração do Hospital do Coração de São Paulo (HCor) com o Ministério da Saúde. Durante 18 meses, a iniciativa focou na melhoria do atendimento e no manejo de casos graves, como problemas cardíacos, AVC e sepse. Embora a fase presencial tenha terminado, o monitoramento dos indicadores continuará ao longo do ano.

Objetivos do Projeto

O projeto almeja padronizar processos e diminuir em pelo menos 10% o tempo de atendimento de pacientes com síndrome coronariana aguda, AVC e sepse. A meta é assegurar que os protocolos clínicos sejam aplicados de maneira rápida e organizada, aumentando as chances de recuperação dos pacientes.

Avanços e Tecnologias

Um dos principais progressos foi a incorporação de tecnologia que agiliza os atendimentos. No protocolo de dor torácica, por exemplo, o eletrocardiograma é realizado em até 10 minutos, com laudo de um cardiologista do HCor que pode orientar o médico da UPA.

Análise dos Resultados

Durante a visita final, as intervenções e os indicadores da UPA foram avaliados, revelando avanços significativos, especialmente na coesão da equipe multiprofissional. A coordenação médica e a integração entre os setores foram destacados como pontos fortes.

Próximos Passos

A parceria avança para as próximas etapas, com reuniões mensais até julho para ajustes e intervenções. Entre julho e dezembro, o acompanhamento contínuo verificará a manutenção das ações e a aplicação correta dos protocolos. A expectativa é que, a partir de dezembro, os processos estejam totalmente incorporados à rotina da UPA.

