Paraná Avança no Combate a Riscos Cardiovasculares com Apoio do BIRD

O Estado do Paraná tem mostrado progresso significativo na área da saúde ao superar as metas estabelecidas para o combate aos riscos cardiovasculares. Com o apoio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o governo paranaense implementou medidas eficazes que já estão apresentando resultados além do esperado.

Meta Superada no Programa Nacional Telessaúde

Dentro do escopo do projeto financiado pelo BIRD, uma das metas principais era a inclusão de 37,5% dos municípios do estado no programa Nacional Telessaúde. No entanto, o Paraná conseguiu integrar 41% dos seus municípios, correspondendo a 164 dos 399 municípios, já em 2025. Este resultado ultrapassa a expectativa inicial e demonstra a eficácia das estratégias adotadas.

Importância do Telessaúde

O programa Nacional Telessaúde é crucial para a modernização e ampliação dos serviços de saúde, permitindo que profissionais em áreas remotas tenham acesso a informações e suporte especializado. A adesão expressiva dos municípios paranaenses ao programa reforça o compromisso do estado em melhorar a qualidade de vida de sua população.

