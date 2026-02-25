Inscrições Abertas para Exposição Arte Londrina 09

A Universidade Estadual de Londrina, através de sua Divisão de Artes Plásticas (DAP), anunciou a abertura do edital para a exposição Arte Londrina 09. Artistas de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente até 31 de março para participar deste evento, que visa promover a arte contemporânea e refletir sobre os meios de produção artística na atualidade.

Oportunidade para Artistas de Diversas Linguagens

O edital está aberto a artistas brasileiros, naturalizados e estrangeiros, permitindo a submissão de trabalhos em diversas linguagens artísticas. Entre elas, destacam-se pintura, desenho, instalação, performance, fotografia, escultura, e vídeo. As inscrições podem ser feitas individualmente ou em grupo, ampliando as possibilidades de participação.

Critérios de Seleção e Divulgação dos Resultados

A seleção dos trabalhos será realizada pela equipe de curadoria da DAP, que avaliará os projetos com base em critérios como relevância conceitual e clareza dos objetivos. Os artistas selecionados serão anunciados a partir de 7 de abril, por meio do Instagram da DAP e via e-mail.

Reflexão Sobre o Papel da Arte

Danillo Gimenes Villa, chefe da Divisão de Artes Plásticas, destaca a importância da exposição para a reflexão sobre o espaço que a arte ocupa na sociedade. Inspirado em um fragmento do livro 'O parque das irmãs magníficas', de Camila Sosa Villada, o tema deste ano busca ampliar narrativas culturais e sociais.

Informações Gerais e Contato

A exposição está prevista para abrir em maio de 2026, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, na Casa de Cultura da UEL, localizada na Rua Pernambuco, 540, Centro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3371-1873, e-mail dap@uel.br ou pelo Instagram @daplondrina.

Fonte: https://operobal.uel.br