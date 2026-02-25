quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
3.1kmh
40 %
qua
25 °
qui
30 °
sex
30 °
sáb
30 °
dom
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Inscrições Abertas para Exposição Arte Londrina 09

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
MAYCON ROCHA DE ALMEIDA NASCIMENTO

A Universidade Estadual de Londrina, através de sua Divisão de Artes Plásticas (DAP), anunciou a abertura do edital para a exposição Arte Londrina 09. Artistas de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente até 31 de março para participar deste evento, que visa promover a arte contemporânea e refletir sobre os meios de produção artística na atualidade.

Oportunidade para Artistas de Diversas Linguagens

O edital está aberto a artistas brasileiros, naturalizados e estrangeiros, permitindo a submissão de trabalhos em diversas linguagens artísticas. Entre elas, destacam-se pintura, desenho, instalação, performance, fotografia, escultura, e vídeo. As inscrições podem ser feitas individualmente ou em grupo, ampliando as possibilidades de participação.

Critérios de Seleção e Divulgação dos Resultados

A seleção dos trabalhos será realizada pela equipe de curadoria da DAP, que avaliará os projetos com base em critérios como relevância conceitual e clareza dos objetivos. Os artistas selecionados serão anunciados a partir de 7 de abril, por meio do Instagram da DAP e via e-mail.

Reflexão Sobre o Papel da Arte

Danillo Gimenes Villa, chefe da Divisão de Artes Plásticas, destaca a importância da exposição para a reflexão sobre o espaço que a arte ocupa na sociedade. Inspirado em um fragmento do livro 'O parque das irmãs magníficas', de Camila Sosa Villada, o tema deste ano busca ampliar narrativas culturais e sociais.

Informações Gerais e Contato

A exposição está prevista para abrir em maio de 2026, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, na Casa de Cultura da UEL, localizada na Rua Pernambuco, 540, Centro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3371-1873, e-mail dap@uel.br ou pelo Instagram @daplondrina.

Fonte: https://operobal.uel.br

0
spot_img
Artigo anterior
Paraná Avança no Combate a Riscos Cardiovasculares com Apoio do BIRD
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress