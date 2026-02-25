quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Mega-Sena Acumula e Prêmio Alcança R$ 130 Milhões

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 24 de outubro. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio, que promete movimentar as casas lotéricas de todo o país.

Dezenas Sorteadas e Premiação

Os números sorteados no último concurso foram: 07, 09, 10, 21, 28 e 43. Apesar de ninguém ter acertado todas as dezenas, 136 apostas conseguiram acertar cinco números e cada uma delas receberá R$ 27.292,50. Além disso, 8.973 apostas acertaram quatro números e serão premiadas com R$ 681,85 cada.

Como Participar do Próximo Sorteio

Os interessados em participar do próximo concurso têm até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 26 de outubro, para registrar suas apostas. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou de forma online, através do site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, que consiste em escolher seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Nossos Sites:

