quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Chuvas em Minas Gerais: Mortes Chegam a 30 e Buscas Continuam

Redação Portal Cambé
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira (24) que o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos provocados pelas chuvas nos municípios de Juiz de Fora e Ubá subiu para 30. A situação permanece crítica, com 39 pessoas ainda desaparecidas. Até o momento, 208 pessoas foram resgatadas com vida pelas equipes de emergência.

Esforços de Resgate

Um total de 134 militares está mobilizado nas operações de resgate nos locais afetados. As equipes enfrentam condições desafiadoras, mas continuam trabalhando incansavelmente para localizar os desaparecidos e prestar assistência às comunidades atingidas.

Previsão do Tempo e Alertas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma nova frente fria está prevista para chegar à região a partir de quarta-feira (25), trazendo mais chuvas intensas, especialmente na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas. Com o solo já saturado, há um risco elevado de alagamentos, enxurradas e novos deslizamentos de terra. As autoridades recomendam atenção redobrada, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Como Ajudar

O governo estadual anunciou repasses às prefeituras para auxiliar os desabrigados. Além disso, campanhas de doação estão sendo organizadas para ajudar os afetados. A população é orientada a ficar atenta a possíveis golpes e a buscar informações em fontes confiáveis antes de realizar doações.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
