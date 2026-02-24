quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Paraná Lança Circuito para Impulsionar Vitivinicultura e Valorização Cultural

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Crédito: www.parana.pr.gov.br

O estado do Paraná lançou um novo circuito turístico com o objetivo de promover a vitivinicultura e valorizar as tradições locais. Denominado 'Rota da Uva & Vinho', o projeto abrange cerca de 60 propriedades distribuídas em 30 municípios, desde a Região Metropolitana de Curitiba até as regiões Oeste e Sudoeste do estado.

Mapa Digital e Sinalização Temática

A rota turística é organizada em um mapa digital que oferece sinalização temática e informações históricas e regionais. Esse recurso foi desenvolvido para auxiliar os visitantes na exploração das propriedades, vinhedos e vinícolas incluídas no roteiro, proporcionando uma experiência enriquecedora.

Impacto no Turismo e na Economia Local

A expectativa é que a 'Rota da Uva & Vinho' atraia turistas interessados na cultura do vinho, gerando maior fluxo econômico para as regiões envolvidas e fortalecendo o turismo rural e enogastronômico no Paraná.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

