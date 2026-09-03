Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam à segunda rodada do US Open nas duplas femininas

A tenista brasileira Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, garantiu vaga na segunda rodada das duplas femininas do US Open, realizado em Nova York. A dupla venceu a russa Irina Khromacheva e a tcheca-moldava Anastasia Detiuc por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, nesta quinta-feira (3).

Na próxima fase, as adversárias serão definidas entre a dupla formada por Sara Errani e Lilli Tagger e as irmãs norte-americanas Anicka e Kristina Penickova. O confronto está previsto para esta sexta-feira (4), com horário ainda a ser divulgado.

Antes mesmo do início do torneio em Nova York, Stefani e Dabrowski já haviam assegurado vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada e será realizado entre 8 e 15 de novembro, em Indian Wells, nos Estados Unidos. A parceria Brasil-Canadá ocupa atualmente a segunda posição no ranking anual, com conquistas importantes como os títulos do WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo e WTA 250 de Eastbourne, além do vice-campeonato em Wimbledon e semifinais no Aberto da Austrália e em Roland Garros.

No ano passado, Luisa Stefani foi vice-campeã do WTA Finals, jogando ao lado da húngara Timea Babos.

Outros brasileiros também participam do US Open. Laura Pigossi, ao lado da húngara Panna Udvardy, foi eliminada na estreia. Já nesta sexta-feira (4), cinco tenistas do Brasil disputam a primeira rodada das duplas masculinas: Marcelo Demoliner (com Ray Ho), Rafael Matos e Orlando Luz, Marcelo Melo (com John Peers) e Fernando Romboli (com Térence Atmane) enfrentam diferentes adversários internacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br