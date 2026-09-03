INSS zera fila de espera por perícia médica em agosto, anuncia governo

O Ministério da Previdência Social informou que, em agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu zerar a fila de espera para perícias médicas. O anúncio foi feito pelo ministro Wolney Queiroz, durante evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo dados do ministério, desde fevereiro deste ano, o número de solicitações aguardando perícia vinha diminuindo progressivamente. Em fevereiro, a fila contava com 3,12 milhões de pessoas, enquanto 1,17 milhão de novos pedidos foram registrados naquele mês. Em julho, o total de pessoas na fila havia caído para 1,547 milhão. Já em agosto, o número de novos pedidos foi maior do que o de pessoas esperando, indicando que a fila foi eliminada e o atendimento passou a ocorrer em fluxo contínuo.

O ministro explicou que, com a ampliação do quadro de servidores por meio de concurso público, a implementação de telemedicina em 865 agências e a adoção da perícia médica documental — que dispensa a presença física do segurado —, o atendimento foi agilizado. Além disso, mutirões aos fins de semana e o pagamento de bônus a servidores que superaram metas também contribuíram para o resultado.

O INSS atualmente recebe cerca de 1,3 milhão de pedidos mensais, o que equivale a 43 mil solicitações por dia. O tempo médio de espera por uma decisão sobre perícia caiu para 34 dias, abaixo do prazo legal de 45 dias. No entanto, ainda restam cerca de 224 mil pessoas aguardando há mais de 45 dias, principalmente em casos específicos, como benefícios de prestação continuada (BPC) e aposentadorias.

O presidente Lula destacou que o objetivo é tornar o processo mais humanizado, garantindo que o cidadão tenha prazo adequado para solicitar e receber seu benefício.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br