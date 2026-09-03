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Londrina promove palestras gratuitas sobre Alzheimer durante Setembro Lilás

Londrina realiza palestras gratuitas sobre Alzheimer em setembro, destacando diagnóstico precoce e avanços no tratamento. Confira datas e locais.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Em Londrina, a campanha Setembro Lilás destaca a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, promovendo duas palestras gratuitas para a população.

A primeira palestra acontece no dia 9 de setembro, às 14h, no Auditório do Sesc Londrina Centro, localizado na Rua Fernando de Noronha, 264. O geriatra Marcos Cabrera, professor titular da UEL, abordará o tema “Alzheimer: o diagnóstico importa”. Não é necessário fazer inscrição antecipada.

Cabrera ressalta que identificar a doença nos estágios iniciais amplia as possibilidades de tratamento e permite que pacientes e familiares se organizem melhor diante do diagnóstico. Segundo ele, é possível manter a qualidade de vida mesmo após o diagnóstico de Alzheimer.

A segunda palestra está marcada para o dia 15 de setembro, às 19h, no Auditório da Unimed Londrina, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1.065. O neurologista Fábio Porto, presidente da ABRAz-SP, falará sobre “Doença de Alzheimer: novas perspectivas no diagnóstico e tratamentos”. Para participar, é preciso retirar ingresso gratuito pelo Sympla, pois as vagas são limitadas.

Porto destaca os avanços recentes na identificação e tratamento do Alzheimer, inclusive com novos exames de sangue e medicamentos. Ele ressalta que o paciente, atualmente, pode participar das decisões sobre o tratamento, especialmente nos estágios iniciais da doença.

As palestras são abertas ao público, incluindo familiares, cuidadores, estudantes e profissionais de saúde. Estudantes que participarem podem solicitar certificado, disponível na página do evento no Sympla, mediante confirmação de presença.

A programação do Setembro Lilás começou no Aterro do Lago Igapó, com atividades gratuitas, orientações sobre Alzheimer, serviços de saúde e apresentações culturais. A campanha é organizada pelo Instituto Não Me Esqueças e pela Febraz, com apoio da Prefeitura de Londrina e diversos parceiros.

Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no site setembrolilas.org.br.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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