Cambé investe mais de R$ 6 milhões em ampliação da UPA e nova UBS no Jardim Santo André

A Prefeitura de Cambé deu início a dois importantes projetos para fortalecer o atendimento em saúde no município. Nesta sexta-feira (4), foram assinadas as ordens de serviço para a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Santo André. Juntas, as obras somam mais de R$ 6 milhões em investimentos.

A cerimônia aconteceu no local onde a UBS será construída, na Rua Alpineu Dutra de Souza, esquina com a Rua Rio Tibagi. A nova UBS terá 775 m² de área, com 19 salas de atendimento, incluindo consultórios médicos, odontológicos e espaços para promoção da saúde. O objetivo é oferecer um atendimento mais moderno, acessível e integrado para cerca de 15 mil moradores da região do Santo Amaro.

A UPA de Cambé também passará por uma ampliação, ganhando mais de 260 m² de área construída. Serão criadas novas salas de acolhimento, recepção remodelada, espaço família e sanitários adaptados para melhorar o conforto e a acessibilidade dos pacientes. Com a obra, a unidade terá um aumento de 21,74% em sua área total.

Segundo a secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, as melhorias vão ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar mais conforto tanto para usuários quanto para servidores. Ela destacou que as obras são essenciais para acompanhar o crescimento da cidade e garantir um serviço de saúde de qualidade.

Os recursos para a UBS Santo André somam R$ 4.229.311,00, sendo parte do Ministério da Saúde e parte de contrapartida do município. Já a ampliação da UPA será custeada integralmente pelo município, com investimento de R$ 1.927.000,00. As obras serão executadas por empresas vencedoras de licitação, garantindo a modernização das estruturas de saúde em Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br