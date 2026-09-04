Desfile de 7 de Setembro reúne milhares na Avenida Leste-Oeste em Londrina

Londrina realiza nesta segunda-feira, 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil. A expectativa da organização, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, é de que cerca de 15 mil pessoas participem do evento, entre público e integrantes das delegações.

O desfile acontece na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, conhecida como Leste-Oeste, com a revista às tropas marcada para as 8h30 e início oficial às 9h. O evento contará com a presença de forças de segurança, escolas municipais e estaduais, organizações civis e associações esportivas.

A concentração dos participantes será dividida por categorias, ocupando toda a extensão da avenida entre a Avenida Rio Branco e a quadra entre as ruas Açungui e Amapá. Ao todo, 57 delegações percorrerão o trajeto até o ponto de dispersão, logo após a Rua Mossoró. O palanque central ficará entre as ruas Amapá e Belém.

O desfile será organizado em cinco setores temáticos. O primeiro reúne forças de segurança, saúde e educação, com participação do Tiro de Guerra, Batalhão de Infantaria, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, escolas e serviços de saúde. O segundo setor destaca iniciativas de educação e acessibilidade, como Bombeiro Mirim, ONGs, bandas e escolas municipais. O terceiro setor traz colégios estaduais, incluindo fanfarras de diversas instituições. O quarto setor reúne organizações cívicas, escoteiros e entidades juvenis. O encerramento, no quinto setor, terá associações esportivas, veículos motorizados e comitivas de cavalaria.

Para a realização do desfile, a Avenida Leste-Oeste será interditada a partir das 7h, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Guaporé. A Companhia de Trânsito e Urbanização (CMTU) orienta motoristas a buscar rotas alternativas, já que o trânsito será liberado gradualmente ao fim do evento. Banheiros químicos estarão disponíveis ao longo da avenida.

Em respeito à legislação eleitoral, as comitivas foram orientadas a não realizar propaganda política durante o desfile.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br