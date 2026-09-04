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CCJ da Câmara de Cambé aprova homenagem a Miguel Navas com título de Cidadão Honorário

Projeto para conceder Título de Cidadão Honorário a Miguel Navas avança na Câmara de Cambé e segue para votação em plenário.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Cambé aprovou, na última quinta-feira (3), o parecer favorável ao projeto de lei que concede o Título de Cidadão Honorário a Miguel Navas. A proposta, de autoria do vereador André do Carmo (PL), reconhece a trajetória e a contribuição de Navas para o desenvolvimento e a vida comunitária do município.

Miguel Navas nasceu em Presidente Alves, no interior de São Paulo, em 1931, e se mudou para Cambé em 1945 com a família. Desde então, construiu sua carreira no comércio local e no setor farmacêutico, sendo sócio da tradicional Farmácia Santo Antônio até o encerramento das atividades em 2023.

Além do trabalho profissional, Navas teve participação ativa em entidades da cidade, como o Rotary Club, onde foi presidente entre 1974 e 1975. Ao longo das décadas, acompanhou de perto o crescimento e as transformações de Cambé.

Com o parecer favorável da CCJ, o projeto segue agora para votação em plenário nas próximas semanas. A comissão responsável pela análise é composta pelos vereadores Patrícia da Farmácia (PL), presidente; André do Carmo (PL), relator; e Pi da Terraplanagem (MDB), revisor. A vereadora Ellen Affonso (União) também esteve presente na reunião.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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#Câmara de Cambé#CCJ#Cidadão Honorário#homenagem#Miguel Navas#noticias cambé#Politica#vereadores
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