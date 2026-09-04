Brasileirão Feminino define semifinalistas com jogos decisivos neste fim de semana

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 entra em sua fase decisiva a partir desta sexta-feira (4), quando começam os confrontos que vão definir as quatro equipes semifinalistas da edição de 2026. Os jogos prometem equilíbrio e muita disputa, com transmissão ao vivo da TV Brasil em dois dos quatro duelos.

O primeiro confronto acontece entre Palmeiras e Bahia, às 21h30, na Arena Barueri. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Salvador, quem vencer garante a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Palmeiras chega com retrospecto positivo em casa, somando sete vitórias e dois empates em nove partidas.

No sábado (5), às 16h30, Ferroviária e Flamengo se enfrentam na Fonte Luminosa, em Araraquara. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora joga por um empate para avançar. A Ferroviária precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

No mesmo horário, São Paulo e Grêmio duelam no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Depois do empate sem gols no Sul, o vencedor avança e novo empate leva aos pênaltis. O São Paulo tem a melhor campanha da fase de classificação, enquanto o Grêmio busca surpreender.

Fechando as quartas de final, Corinthians e Cruzeiro jogam na segunda-feira (7), às 17h, no Canindé. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 e pode empatar para garantir a vaga. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis.

Os confrontos prometem fortes emoções e vão definir quem segue na luta pelo título do principal torneio de futebol feminino do Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br