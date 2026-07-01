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Sofia Kano, jovem promessa do tênis de mesa, mira carreira internacional inspirada em legado familiar

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 1 de julho de 2026 8:33

Aos 19 anos, a mesa-tenista Sofia Kano, natural de São José dos Campos (SP), vem ganhando destaque no cenário nacional e já mira oportunidades internacionais. Desde a infância, Sofia se interessou pelo tênis de mesa ao acompanhar o irmão mais velho em aulas do esporte, tornando-se parte ativa da modalidade desde os cinco anos de idade.

O incentivo familiar foi fundamental para sua trajetória. Sofia é prima de segundo grau de Claudio Kano, um dos maiores nomes do tênis de mesa brasileiro, que marcou época nas décadas de 1980 e 1990. Mesmo sem ter conhecido o primo, Sofia carrega o legado e um amuleto dado pela mãe de Claudio, que segue apoiando sua carreira esportiva.

Ao longo dos anos, Sofia participou de ligas regionais como a Liga Vale e disputou o Campeonato Paulista, representando São José dos Campos. Em 2018, passou a treinar em Jacareí, onde conquistou títulos nacionais e foi reconhecida como melhor atleta do ano em sua categoria por três anos consecutivos.

Em 2021, aos 14 anos, venceu a seletiva nacional Sub-15 e garantiu vaga para o Campeonato Pan-Americano da categoria, enfrentando desafios impostos pela pandemia de covid-19. Apesar de não competir nas duplas, Sofia considera a experiência internacional um aprendizado importante.

Buscando evolução, a atleta se mudou para Porto Alegre em 2023 para treinar na Sogipa, sob orientação do técnico Jorge Fanck, referência no tênis de mesa feminino. A mudança de estado e de metodologia de treino trouxe novos desafios e oportunidades, incluindo treinamentos na França e competições na Eslovênia.

Atualmente, Sofia concilia uma rotina intensa de treinos com a faculdade de educação física, realizada online para garantir flexibilidade. Os treinos físicos e técnicos ocupam grande parte do seu dia, mas ela afirma que a rotina é natural, já que pratica o esporte desde criança.

Sofia sonha em disputar as Olimpíadas, reconhecendo as dificuldades do processo seletivo, mas acredita que a meta é possível para as próximas edições. Além do objetivo pessoal, quer inspirar novos atletas e contribuir para o crescimento do tênis de mesa no Brasil.

Segundo seu treinador, Sofia já é campeã brasileira sub-21 e está entre as melhores do país em sua categoria. Com dedicação diária, ela tem potencial para integrar a seleção adulta e representar o Brasil em grandes competições internacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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