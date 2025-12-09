Sinistro na PR-445 deixa condutor ferido em Bela Vista do Paraíso

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Companhia de Polícia Rodoviária (CPE/BPRv/2ª Cia), atendeu um sinistro na PR-445, no km 106+400, em Bela Vista do Paraíso, na noite de 8 de dezembro de 2025. A ocorrência, registrada por volta das 21h, foi classificada como sinistro do tipo complexo, envolvendo dois veículos e resultando em um condutor ferido.

Local e condições do atendimento

O fato ocorreu em um trecho da rodovia onde é proibida a ultrapassagem. No momento do atendimento, o clima estava nublado, conforme relatado pela equipe policial. O acionamento foi registrado às 21h30, com a chegada ao local às 21h51 e finalização dos procedimentos às 23h.

Informações sobre os veículos

O primeiro veículo envolvido, Onix Active laranja, emplacado em Porecatu/PR, estava regular e foi liberado ao condutor. O motorista, identificado como S.M.F., 62 anos, morador de Porecatu, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,00 mg/L, indicando ausência de ingestão alcoólica.

O segundo veículo, um Onix Active branco, emplacado em Alvorada do Sul/PR, também estava regular, sendo removido por guincho particular. O condutor, B.M.C., 26 anos, morador de Londrina, apresentou ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso. Devido ao atendimento médico, o teste do etilômetro não pôde ser realizado.

Dinâmica do sinistro

Segundo os dados colhidos no local, o veículo conduzido por S.M.F. seguia no sentido Distrito de Warta a Bela Vista do Paraíso. Já o veículo de B.M.C. transitava no sentido contrário. Ao atingirem o km 106+400 da rodovia, ambos acabaram se envolvendo no sinistro, que resultou em danos materiais e ferimentos no condutor do V2.

As causas precisas do acidente não foram detalhadas, mas a Polícia Rodoviária registrou todos os elementos necessários para eventuais análises posteriores.

Atuação policial

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual concluiu o atendimento no local, adotando os procedimentos de segurança, liberação da pista e encaminhamentos necessários. Ambos os veículos não apresentavam pendências administrativas.

O caso segue registrado como sinistro complexo, conforme protocolo da PMPR.