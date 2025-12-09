quarta-feira, dezembro 10, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
73 %
6.7kmh
0 %
qua
28 °
qui
29 °
sex
24 °
sáb
26 °
dom
26 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Sinistro na PR-445 deixa condutor ferido em Bela Vista do Paraíso

DestaquesPolícia Rodoviária Estadual
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Companhia de Polícia Rodoviária (CPE/BPRv/2ª Cia), atendeu um sinistro na PR-445, no km 106+400, em Bela Vista do Paraíso, na noite de 8 de dezembro de 2025. A ocorrência, registrada por volta das 21h, foi classificada como sinistro do tipo complexo, envolvendo dois veículos e resultando em um condutor ferido.

Local e condições do atendimento

O fato ocorreu em um trecho da rodovia onde é proibida a ultrapassagem. No momento do atendimento, o clima estava nublado, conforme relatado pela equipe policial. O acionamento foi registrado às 21h30, com a chegada ao local às 21h51 e finalização dos procedimentos às 23h.

Informações sobre os veículos

O primeiro veículo envolvido, Onix Active laranja, emplacado em Porecatu/PR, estava regular e foi liberado ao condutor. O motorista, identificado como S.M.F., 62 anos, morador de Porecatu, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,00 mg/L, indicando ausência de ingestão alcoólica.

O segundo veículo, um Onix Active branco, emplacado em Alvorada do Sul/PR, também estava regular, sendo removido por guincho particular. O condutor, B.M.C., 26 anos, morador de Londrina, apresentou ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso. Devido ao atendimento médico, o teste do etilômetro não pôde ser realizado.

Dinâmica do sinistro

Segundo os dados colhidos no local, o veículo conduzido por S.M.F. seguia no sentido Distrito de Warta a Bela Vista do Paraíso. Já o veículo de B.M.C. transitava no sentido contrário. Ao atingirem o km 106+400 da rodovia, ambos acabaram se envolvendo no sinistro, que resultou em danos materiais e ferimentos no condutor do V2.

As causas precisas do acidente não foram detalhadas, mas a Polícia Rodoviária registrou todos os elementos necessários para eventuais análises posteriores.

Atuação policial

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual concluiu o atendimento no local, adotando os procedimentos de segurança, liberação da pista e encaminhamentos necessários. Ambos os veículos não apresentavam pendências administrativas.

O caso segue registrado como sinistro complexo, conforme protocolo da PMPR.

197
spot_img
Artigo anterior
PRVias realiza reuniões para orientar plantio em margens de rodovias
Próximo artigo
Cambé inicia vacinação para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress