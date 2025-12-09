Cambé inicia vacinação para gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, iniciou nesta segunda-feira (8) a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). As doses estão disponíveis gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e são destinadas a mulheres a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é ampliar a proteção de recém-nascidos e reduzir o número de casos de bronquiolite, considerada uma das infecções respiratórias mais graves nas primeiras semanas de vida.

Como receber a vacina

Para ser vacinada, a gestante deve comparecer a uma UBS com documento de identificação, cartão do SUS e um comprovante da gestação, como a caderneta com a idade gestacional atual. Não há restrição de idade para a mãe. A orientação é que a dose seja aplicada uma vez por gestação, garantindo que cada bebê receba anticorpos de forma adequada.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional do Governo Federal, que passou a incluir o imunizante no Programa Nacional de Imunização (PNI). Com isso, a dose agora é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na rede privada, o valor pode chegar a R$ 1,5 mil, o que reforça a importância da oferta pública para garantir o acesso universal.

Importância da imunização

A responsável pelo departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Bárbara Radigonda, reforça que a vacina tem papel fundamental na proteção dos bebês. Segundo ela, o país registrou um aumento expressivo de complicações causadas pelo VSR em crianças pequenas.

“Foi observado, no país todo, um alto índice de crianças com Vírus Sincicial Respiratório que tiveram complicações por conta da infecção. Então, essa vacina vem para contribuir na prevenção para essas crianças. Você que é gestante ou conhece alguém nessa fase, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima com seus documentos e o comprovante de gestação para se vacinar”, orientou.

Cenário nacional da doença

De acordo com o Ministério da Saúde, o VSR é responsável por 75% dos casos de bronquiolite e por cerca de 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Em 2025, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus. A maioria das hospitalizações ocorreu em crianças com menos de dois anos, totalizando mais de 35,5 mil internações.

O vírus é um dos principais agentes de infecções respiratórias graves, especialmente em bebês de até seis meses. Os primeiros sintomas podem ser semelhantes aos de um resfriado, como coriza, tosse e chiado no peito. Contudo, a evolução pode ser rápida, apresentando dificuldade para respirar, queda na oxigenação, sonolência excessiva e lábios arroxeados, exigindo atendimento imediato.

Proteção para o bebê desde a gestação

Segundo especialistas, a vacina em dose única é atualmente a forma mais eficaz de prevenção. A partir da 28ª semana, o organismo da gestante passa a produzir anticorpos que são transferidos ao bebê ainda na gestação. Assim, o recém-nascido já nasce com proteção contra os quadros mais graves do VSR, reduzindo o risco de internações e complicações.

A campanha segue ativa em todas as UBS de Cambé, e a Secretaria de Saúde orienta que as gestantes procurem atendimento o quanto antes para garantir a imunização dentro do período recomendado.