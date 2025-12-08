terça-feira, dezembro 9, 2025

PRVias realiza reuniões para orientar plantio em margens de rodovias

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Plantio às margens de rodovia - Crédito: Comunicação PRVias
Plantio às margens de rodovia - Crédito: Comunicação PRVias

A PRVias, empresa integrante do grupo Motiva, realiza nesta quarta (10) e quinta-feira (11) uma série de reuniões voltadas à orientação sobre plantio em margens de rodovias. As ações têm como público-alvo pouco mais de cem produtores rurais que possuem áreas agrícolas próximas às rodovias PR-090, PR-323 e PR-445, nos municípios de Cambé, Ibiporã e Sertanópolis.

O que é a faixa de domínio

As áreas discutidas durante os encontros estão localizadas na chamada faixa de domínio, espaço público que compõe a estrutura da rodovia. Essa área inclui pistas, acostamentos e margens laterais, sendo utilizada para obras, manutenção, segurança e expansão viária. Como parte da concessão, a PRVias é responsável pela gestão e adequação desse espaço às normas de segurança estabelecidas pelos órgãos reguladores.

Orientação para regularização

Durante as reuniões, a concessionária apresenta orientações para que os produtores rurais possam obter a regularização das áreas utilizadas para plantio dentro da faixa de domínio. Para que a autorização seja concedida, é necessário apresentar um Projeto de Interesse de Terceiros (PIT), documento avaliado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela fiscalização das concessões.

A análise do PIT considera principalmente eventuais riscos e impactos à segurança viária. Caso o projeto seja aprovado pela ANTT, o produtor e a PRVias podem firmar um contrato que formaliza a ocupação da área. Com isso, o agricultor passa a contar com segurança jurídica e conformidade com as normas vigentes.

Atendimento aos produtores

A PRVias disponibiliza atendimento direto para esclarecer dúvidas e auxiliar os interessados no processo de regularização. Os canais informados pela concessionária são:

Datas e locais das reuniões

Conforme divulgado, as reuniões ocorrem nos seguintes horários e locais:

  • Quarta-feira (10), às 9h – Casa da Amizade do Rotary, Sertanópolis (Rua Rio Grande do Sul, 425);
  • Quinta-feira (11), às 9h – Centro Tecnológico do Trabalhador, Ibiporã (Praça Ciro Ibira de Barros, 176);
  • Quinta-feira (11), às 14h – Sindicato Rural de Cambé (Avenida Brasil, 617).

As ações têm caráter informativo e buscam garantir que os produtores compreendam o processo de regularização e sua importância para a segurança das rodovias estaduais.

87
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

