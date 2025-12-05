sexta-feira, dezembro 5, 2025

Homem é preso por estelionato após golpe em posto de combustíveis em Cambé

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um homem preso por estelionato em Cambé foi detido pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (05) após aplicar um golpe em um posto de combustíveis da cidade. De acordo com as informações repassadas pela PM, o suspeito utilizava um esquema para enganar os funcionários do estabelecimento e evitar o pagamento pelo abastecimento.

Como o golpe era aplicado

Segundo relatos, o indivíduo chegava ao posto com um veículo Volkswagen, realizava o abastecimento normalmente e solicitava o comprovante para efetuar o pagamento. Em seguida, utilizava um carimbo falso, simulando a quitação do valor devido. O documento fraudado era entregue aos frentistas, que eram induzidos ao erro ao acreditarem que o pagamento havia sido confirmado.

A polícia informou ainda que essa não foi a primeira vez que o golpe ocorreu no mesmo estabelecimento. O suspeito já havia utilizado a mesma prática anteriormente, causando prejuízo ao local.

Funcionários reconheceram o suspeito

Nesta sexta-feira, ao retornar ao posto, o acusado foi rapidamente reconhecido pelos funcionários, que decidiram agir. Antes mesmo da chegada da equipe policial, o homem foi contido pelos trabalhadores, que o mantiveram no local para evitar nova fuga.

A ação rápida dos frentistas foi fundamental para garantir que o suspeito fosse detido e que o caso tivesse encaminhamento imediato.

Prisao e encaminhamento à Delegacia de Cambé

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, constatou a veracidade da denúncia e deu voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido à Delegacia de Cambé, onde permanece à disposição da autoridade policial. O suspeito deve responder pelo crime de estelionato, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar se o indivíduo também aplicou golpes semelhantes em outros estabelecimentos da região.

1.027
