Série sobre a peroba-rosa estreia na UEL FM e destaca desafios da árvore símbolo de Londrina

Uma nova série de reportagens estreia nesta terça-feira (10) na UEL FM, trazendo à tona a história e os desafios da peroba-rosa, árvore símbolo de Londrina e da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A produção, intitulada “Peroba-rosa – entre a extinção e a restauração”, será veiculada durante a Revista do Meio-Dia, na frequência 107,9 FM.

A peroba-rosa, cujo nome científico é Aspidosperma polyneuron, é nativa da Mata Atlântica e já foi abundante no antigo território da Fazenda Santana, hoje Campus Universitário da UEL. Atualmente, a espécie está ameaçada de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, devido ao desmatamento e a eventos climáticos extremos.

A série é resultado do trabalho da estudante de Jornalismo Ana Sereno, que conversou com pesquisadores do Laboratório de Biodiversidade e Restauração de Ecossistemas (Labre), do Departamento de Biologia Animal e Vegetal, e do Departamento de Geografia da UEL. Também participaram das entrevistas a assessora de sustentabilidade da UEL, Ana Paula Vidotto Magnoni, e a reitora Andréa Name Colado.

Segundo registros históricos, em 1996 havia cerca de 190 exemplares de peroba-rosa no campus. Hoje, restam poucas árvores, principalmente devido a raios e vendavais. O levantamento atual e as perspectivas de restauração são temas do primeiro episódio da série.

Nos episódios seguintes, a produção aborda pesquisas sobre reflorestamento, mudanças climáticas e os obstáculos enfrentados para o plantio de novas mudas no campus, além de apresentar iniciativas para preservar a espécie. O trabalho conta ainda com depoimentos de professores, estudantes e profissionais da área de jardinagem da universidade.

A série é supervisionada pela jornalista Patricia Zanin e surgiu após uma exposição fotográfica sobre a peroba-rosa realizada na capela da UEL, em agosto. A preocupação com a ameaça de extinção da árvore motivou a equipe a aprofundar o tema e buscar soluções junto à comunidade acadêmica.

O resgate da história da peroba-rosa reforça a importância da preservação ambiental em Londrina e na região, estimulando o debate sobre sustentabilidade e o futuro das espécies nativas.

Para acompanhar a série completa, sintonize a UEL FM (107,9) durante a Revista do Meio-Dia. Participe deixando seu comentário e compartilhe a notícia para fortalecer a conscientização ambiental na cidade.

Fonte: operobal.uel.br