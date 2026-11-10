 Pular para o conteúdo
terça-feira, 10 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Ex-servidor do STJ é preso por suspeita de vazar dados sigilosos
Ver últimas
Brasil

Ex-servidor do STJ é preso por suspeita de vazar dados sigilosos

Ex-servidor do STJ é preso pela PF no DF suspeito de vazar informações sigilosas de processos. Saiba detalhes da Operação Linceu.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
PublicidadeClinica Matéria
Polícia Federal prende 28 por crimes eleitorais em oito estados
Polícia Federal prende 28 por crimes eleitorais em oito estados
Compartilhe

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (10) um ex-funcionário do Superior Tribunal de Justiça (STJ), investigado por repassar informações confidenciais de processos em andamento na Corte. A prisão preventiva ocorreu no Distrito Federal e faz parte da segunda etapa da Operação Linceu, que apura crimes como violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, o ex-servidor teria usado seu acesso privilegiado para facilitar consultas não autorizadas a processos judiciais. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou a primeira fase da operação no final de outubro, quando houve buscas e apreensões no DF.

A investigação busca identificar a extensão do vazamento de informações e o possível envolvimento de outros agentes. A expectativa é que o caso traga mais esclarecimentos sobre práticas ilícitas dentro de órgãos do Judiciário.

Casos como este reforçam a importância do controle e da transparência no acesso a dados sensíveis do Judiciário, tema que já esteve em pauta em investigações anteriores e preocupa a sociedade e os profissionais do direito.

Continue acompanhando as atualizações do Portal Cambé para ficar por dentro dos desdobramentos deste caso e de outras notícias relevantes para a região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Distrito Federal#justiça#Operação Linceu#policia federal#prisão#sigilo funcional#stj#vazamento de dados
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress