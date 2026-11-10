Ex-servidor do STJ é preso por suspeita de vazar dados sigilosos

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (10) um ex-funcionário do Superior Tribunal de Justiça (STJ), investigado por repassar informações confidenciais de processos em andamento na Corte. A prisão preventiva ocorreu no Distrito Federal e faz parte da segunda etapa da Operação Linceu, que apura crimes como violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, o ex-servidor teria usado seu acesso privilegiado para facilitar consultas não autorizadas a processos judiciais. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou a primeira fase da operação no final de outubro, quando houve buscas e apreensões no DF.

A investigação busca identificar a extensão do vazamento de informações e o possível envolvimento de outros agentes. A expectativa é que o caso traga mais esclarecimentos sobre práticas ilícitas dentro de órgãos do Judiciário.

Casos como este reforçam a importância do controle e da transparência no acesso a dados sensíveis do Judiciário, tema que já esteve em pauta em investigações anteriores e preocupa a sociedade e os profissionais do direito.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br