Na noite de terça-feira (4), a Polícia Militar do Paraná realizou uma operação significativa contra o tráfico de drogas na rodovia BR-277. A ação ocorreu entre Santa Tereza do Oeste e Cascavel, envolvendo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM).

Operação Integrada

Durante o monitoramento aéreo e terrestre, as equipes identificaram veículos suspeitos realizando um percurso incomum, típico de atividades ilícitas na região de fronteira. A aeronave Falcão, em conjunto com a Patrulha Rural, Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e o Batalhão de Polícia de Choque (CHOQUE) do 6º BPM, coordenou um cerco policial eficaz.

Resultado da Ação

Na abordagem, foi descoberto que um veículo atuava como batedor, enquanto o outro transportava a droga. Dentro do tanque de combustível do veículo de carga, ocupado por um casal, foram encontrados 23,577 quilos de haxixe. O veículo de apoio era conduzido por um homem. Três pessoas foram detidas e os veículos, junto com o entorpecente, foram encaminhados para os procedimentos legais.

Reforço na Segurança

A operação destaca a capacidade da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas e reprimir crimes transfronteiriços. A ação integrada entre o policiamento aéreo e as equipes terrestres demonstra um esforço contínuo para garantir a segurança nas rodovias do Estado.

