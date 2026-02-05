quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Guaratuba Anuncia Desfile de Escola de Samba para o Carnaval 2026

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Divulgação/Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba se prepara para uma estreia inédita no Carnaval de 2026, com a realização de um desfile de escola de samba. Esta novidade é fruto de um acordo entre os blocos carnavalescos da cidade, que decidiram organizar suas apresentações em alas.

Atrações do Carnaval de Guaratuba

Além do desfile no estilo escola de samba, outra atração esperada para o Carnaval de Guaratuba é a apresentação da Banda de Guaratuba. Este ano, a banda se apresentará em conjunto com o tradicional Bloco do Elvis, prometendo animar ainda mais os foliões.

Preparativos para o Desfile

Os preparativos para o desfile estão em pleno andamento, com os blocos carnavalescos ajustando seus figurinos e ensaios para garantir um espetáculo inesquecível. A expectativa é que o evento atraia um grande número de visitantes e moradores, fortalecendo ainda mais a tradição carnavalesca da cidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
