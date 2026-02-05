quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Novas Cartilhas do Programa Brigadas Escolares Orientam para Emergências

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Ari Dias/AEN

O Programa Brigadas Escolares, implementado pelo Governo do Estado, lançou novas cartilhas com orientações práticas para situações de emergência. Disponível tanto online quanto em formato impresso, o material serve como recurso didático em ações e eventos promovidos pelo programa.

Capacitação de Professores e Funcionários

A iniciativa tem como objetivo capacitar equipes de professores e funcionários para atuarem de forma eficaz em situações emergenciais, como incêndios e desastres. Até o momento, 86 mil servidores já foram certificados como brigadistas, demonstrando o comprometimento do programa com a segurança escolar.

Disponibilidade do Material

As cartilhas estão acessíveis ao público em geral, permitindo que escolas de todo o estado possam implementar as diretrizes de segurança de maneira eficiente. O acesso ao material online facilita a distribuição e o uso em treinamentos contínuos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

