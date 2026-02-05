quinta-feira, fevereiro 5, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
58 %
3.1kmh
40 %
qui
28 °
sex
33 °
sáb
33 °
dom
30 °
seg
27 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Desafios e Sonhos dos Moradores de Favelas no Brasil

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

As favelas brasileiras abrigam uma população majoritariamente jovem, negra e trabalhadora, que enfrenta desafios estruturais em áreas como segurança e educação. Segundo a pesquisa 'Sonhos da Favela', realizada pelo Data Favela, esses moradores têm projetos concretos de futuro, mas lidam com negligências que impactam suas vidas cotidianas.

Resultados da Pesquisa Sonhos da Favela

O estudo entrevistou 4.471 pessoas maiores de 18 anos, residentes em favelas nas cinco regiões do Brasil, entre 11 e 16 de dezembro de 2025. O objetivo é sensibilizar a população e o poder público sobre as necessidades urgentes dessas comunidades. Entre os planos para 2026, a melhoria habitacional lidera com 31%, seguido pela busca por saúde de qualidade e educação superior para os filhos.

Perfil Sociodemográfico

A maioria dos entrevistados (58%) tem entre 30 e 49 anos, com uma significativa presença feminina (60%). Em termos raciais, 82% se identificam como negros. A renda mensal de 60% dos participantes é de até um salário mínimo, destacando a vulnerabilidade econômica das favelas.

Infraestrutura e Demandas

As principais demandas dos moradores incluem saneamento básico, educação e saúde. A pesquisa revelou que 35% dos entrevistados consideram as opções de esporte, lazer e cultura insatisfatórias. Melhorias nessas áreas são essenciais para o desenvolvimento das comunidades.

Desafios de Raça e Gênero

Cerca de 50% dos entrevistados acreditam que a cor da pele influencia nas oportunidades de trabalho. Além disso, a violência doméstica é apontada como o maior desafio enfrentado por mulheres nas favelas. A criação de programas de inserção no mercado de trabalho e o fortalecimento das campanhas de educação contra o machismo são vistos como essenciais para promover a igualdade de gênero.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
1 Milhão de Alunos Retornam às Aulas na Rede Estadual do Paraná com Novidades em Infraestrutura e Tecnologia
Próximo artigo
Polícia Militar do Paraná Apreende 23 Quilos de Haxixe na BR-277
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress