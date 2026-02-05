As favelas brasileiras abrigam uma população majoritariamente jovem, negra e trabalhadora, que enfrenta desafios estruturais em áreas como segurança e educação. Segundo a pesquisa 'Sonhos da Favela', realizada pelo Data Favela, esses moradores têm projetos concretos de futuro, mas lidam com negligências que impactam suas vidas cotidianas.

Resultados da Pesquisa Sonhos da Favela

O estudo entrevistou 4.471 pessoas maiores de 18 anos, residentes em favelas nas cinco regiões do Brasil, entre 11 e 16 de dezembro de 2025. O objetivo é sensibilizar a população e o poder público sobre as necessidades urgentes dessas comunidades. Entre os planos para 2026, a melhoria habitacional lidera com 31%, seguido pela busca por saúde de qualidade e educação superior para os filhos.

Perfil Sociodemográfico

A maioria dos entrevistados (58%) tem entre 30 e 49 anos, com uma significativa presença feminina (60%). Em termos raciais, 82% se identificam como negros. A renda mensal de 60% dos participantes é de até um salário mínimo, destacando a vulnerabilidade econômica das favelas.

Infraestrutura e Demandas

As principais demandas dos moradores incluem saneamento básico, educação e saúde. A pesquisa revelou que 35% dos entrevistados consideram as opções de esporte, lazer e cultura insatisfatórias. Melhorias nessas áreas são essenciais para o desenvolvimento das comunidades.

Desafios de Raça e Gênero

Cerca de 50% dos entrevistados acreditam que a cor da pele influencia nas oportunidades de trabalho. Além disso, a violência doméstica é apontada como o maior desafio enfrentado por mulheres nas favelas. A criação de programas de inserção no mercado de trabalho e o fortalecimento das campanhas de educação contra o machismo são vistos como essenciais para promover a igualdade de gênero.

