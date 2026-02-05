quinta-feira, fevereiro 5, 2026

1 Milhão de Alunos Retornam às Aulas na Rede Estadual do Paraná com Novidades em Infraestrutura e Tecnologia

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Com novidades, 1 milhão de estudantes da rede estadual voltam às aulas no ParanáFoto: Fabio Di...

O ano letivo de 2026 teve início nesta quinta-feira, abrangendo mais de 2 mil escolas estaduais no Paraná. Este retorno às aulas marca a volta de aproximadamente 1 milhão de alunos, que encontrarão diversas melhorias implementadas nas instituições de ensino.

Melhorias na Infraestrutura e Novas Unidades

Com o objetivo de oferecer um ambiente mais adequado para a aprendizagem, o governo estadual investiu em melhorias na infraestrutura das escolas. Além disso, novas unidades foram inauguradas, ampliando a oferta de vagas e proporcionando acesso à educação de qualidade.

Inovações Tecnológicas no Ensino

Neste ano, os alunos terão a oportunidade de participar de cursos voltados à inteligência artificial, que visam preparar os estudantes para as demandas do mercado de trabalho atual. Essa iniciativa demonstra o compromisso da rede estadual em modernizar o ensino e integrar novas tecnologias ao currículo escolar.

Apoio aos Alunos

Para garantir que os estudantes tenham as ferramentas necessárias para um bom desempenho escolar, a entrega de kits escolares será realizada. Além disso, um aumento no número de professores nas salas de aula promete contribuir para um acompanhamento mais individualizado dos alunos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

