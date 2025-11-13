segunda-feira, novembro 17, 2025

Polícia Civil realiza Operação Praça Nossa contra tráfico no Jardim Aneliza

Redação Portal Cambé
A Polícia Civil de Cambé deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Praça Nossa, ação voltada ao combate ao tráfico de drogas na região da Praça do Jardim Aneliza. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, do Canil do 5º BPM e da equipe de inteligência da P2 da 11ª Companhia, em um trabalho integrado entre as forças de segurança do município.

Ao todo, foram três mandados cumpridos, sendo dois flagrantes e um termo circunstanciado de ocorrência (TCO). Durante uma das abordagens, um homem localizado em uma residência foi autuado após a equipe encontrar drogas no local, sendo conduzido para assinatura do TCO.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de entorpecentes, reforçando as ações de enfrentamento ao tráfico no bairro. As investigações tiveram início após a análise de imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas pela Prefeitura de Cambé, que identificaram movimentações suspeitas na praça e repassaram as informações à Polícia Civil.

De acordo com os investigadores, o trabalho conjunto entre as forças policiais e o sistema de videomonitoramento municipal foi fundamental para a execução da operação, permitindo a identificação de envolvidos e o planejamento das diligências.

A Polícia Civil destacou que ações como esta fazem parte do esforço contínuo para garantir mais segurança à população, especialmente em áreas onde há registros recorrentes de tráfico de drogas.

