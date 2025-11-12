Cambé será sede da Copa de Foguetes com participação de cinco escolas da cidade

Com participação de dez estudantes, a “1ª Copa Cambé de Foguetes” une ciência, sustentabilidade e inovação

No próximo dia 19 de novembro(quinta-feira), a partir das 14h, no Parque Esportivo Castelo Branco, o céu de Cambé promete ser palco de muita ciência, criatividade e imaginação. A cidade sediará a “1ª Copa Cambé de Foguetes, uma iniciativa que reúne 20 alunos distribuídos em dez equipes, representando cinco escolas: INSA, Kolody, Érico Veríssimo, Atílio Codato e Ramineli.

Ao todo, dez foguetes serão lançados durante o evento, que de acordo com os organizadores do Evento, o educador e diretor do INSA, Rodrigo Bertacini e parceiros, tem como principal objetivo estimular o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática , através de atividades práticas e desafiadoras.

Segundo ainda os organizadores, a Copa Cambé de Foguetes busca despertar a criatividade e a inovação, incentivando o uso de materiais recicláveis e acessíveis, como as garrafas PET, na construção dos foguetes. Além do aprendizado técnico, a competição também valoriza o trabalho em equipe, a cooperação entre alunos de diferentes perfis, e a consciência ambiental, reforçando a importância da sustentabilidade no contexto educacional.

O projeto também pretende formar núcleos de fogueteiros nas escolas, ampliando a cultura científica em Cambé e estimulando o protagonismo estudantil. Segundo a organização do evento, o intuito é expandir a iniciativa para mais escolas nos próximos anos, criando uma tradição científica no município. “Queremos que o céu de Cambé seja palco dos sonhos e da imaginação dos nossos jovens cientistas, para que coloquem em prática seus conhecimentos e mostrem que a educação pode alcançar grandes alturas”, destacou Rodrigo.

A programação inclui uma aula preparatória para todos os participantes da Copa de Foguetes, nas dependências do INSA, e um encontro no espaço ArtMaker para a confecção dos foguetes.

Além da competição, a Copa terá caráter solidário: para participar do evento, os visitantes poderão contribuir com alimentos não perecíveis, que serão destinados à cidade de Rio Bonito do Iguaçu, atingida pelo tornado nos últimos dias, em uma onda de solidariedade

Todos os alunos participantes receberão medalhas, enquanto as equipes vencedoras serão premiadas com troféus e medalhas de ouro, prata e bronze.

Com a mistura de ciência, sustentabilidade e solidariedade, a Copa Cambé de Foguetes promete ser um marco na educação científica da cidade e um grande passo rumo ao futuro.

SERVIÇO:

DATA: 19 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO:14H

LOCAL: PARQUE ESPORTIVO CASTELO BRANCO

ENDEREÇO: R. Humberto Moreschi, 395 – Res. Monte Castelo- Cambé-PR.

MAIS INFORMAÇÕES: (16) 98807-2014

Para sugerir pautas e acompanhar os assuntos da Coluna Bela Manchete, siga @emilymullerjorn .