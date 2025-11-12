segunda-feira, novembro 17, 2025

Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Cambé nesta quarta-feira

DestaquesPolícia Militar
Na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 9h, policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), deram fiel cumprimento a um mandado de prisão em Cambé, no norte do Paraná.

A ação ocorreu na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, no bairro Parque Manela, após a equipe identificar um homem de 39 anos com mandado de prisão expedido pela Segunda Vara em 2 de outubro de 2025.

Durante a abordagem, o suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais e, após os procedimentos legais, foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações do Tenente-Coronel Ricardo Fardim Eguedis, comandante do 5º BPM, o cumprimento de mandados é uma das ações constantes da corporação no combate à criminalidade e na manutenção da segurança pública na região.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (43) 98843-7689, destinado exclusivamente a atendimentos da área de atuação do 5º BPM.

865
