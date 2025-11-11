Palestra em Cambé promete revelar os segredos do encantamento da Disney no atendimento ao cliente

A arte de encantar clientes será o tema central da palestra “Inspire-se na Disney”, com Lígia Blanco, que acontece no próximo dia 27 de novembro (quinta-feira), às 19h, no Auditório da Hydronorth, em Cambé (PR).

O evento, organizado pela Associação Empresarial de Cambé- ACIC e SEBRAE, promete uma imersão inspiradora no universo da excelência em atendimento, mostrando como os princípios que transformaram a Disney em referência mundial podem ser aplicados em qualquer empresa. A proposta é despertar nos participantes novas formas de fidelizar clientes e criar experiências memoráveis, elevando o padrão de relacionamento com o público.

Com linguagem leve e cheia de exemplos práticos, Lígia Blanco abordará os bastidores do atendimento que encanta milhões de visitantes todos os anos e mostrará como pequenas atitudes podem gerar grandes resultados nos negócios.

Os ingressos têm valor de R$ 15,00 para associados da ACIC e R$ 25,00 para não associados.

Perfil Palestrante: Lígia Blanco

Ligia Blanco é uma empresária e palestrante especializada em comércio exterior e empreendedorismo.

-Credenciada SEBRAE

-Formada Excelência em Liderança no Instituto Disney – Orlando Flórida

-Formada em Administração com Habilitação em Comércio Exterior

-Pós-Graduada em Direito Internacional

-Professora Universitária de Cursos de Graduação e Pós-Graduação

-Diretora do CECIEX

📍 Local: Auditório da Hydronorth – Rua do Sol, 200 – Parque Maracanã, Cambé/PR

🗓️ Data: 27 de novembro (quinta-feira)

🕖 Horário: 19h

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DzYN5o8Y22gqnGSe8

Para sugerir pautas e acompanhar os assuntos da Coluna Bela Manchete, acesse: @emilymullerjorn .

✨ Inspire-se na Disney e transforme o seu atendimento em uma experiência mágica! ✨