segunda-feira, novembro 17, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
4.1kmh
75 %
seg
22 °
ter
24 °
qua
27 °
qui
28 °
sex
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Palestra em Cambé promete revelar os segredos do encantamento da Disney no atendimento ao cliente

AgendaBela MancheteCambé
Emily Müller
Author: Emily Müller
1 min.read

A arte de encantar clientes será o tema central da palestra “Inspire-se na Disney”, com Lígia Blanco, que acontece no próximo dia 27 de novembro (quinta-feira), às 19h, no Auditório da Hydronorth, em Cambé (PR).

O evento, organizado pela Associação Empresarial de Cambé- ACIC e SEBRAE, promete uma imersão inspiradora no universo da excelência em atendimento, mostrando como os princípios que transformaram a Disney em referência mundial podem ser aplicados em qualquer empresa. A proposta é despertar nos participantes novas formas de fidelizar clientes e criar experiências memoráveis, elevando o padrão de relacionamento com o público.

Com linguagem leve e cheia de exemplos práticos, Lígia Blanco abordará os bastidores do atendimento que encanta milhões de visitantes todos os anos e mostrará como pequenas atitudes podem gerar grandes resultados nos negócios.

Os ingressos têm valor de R$ 15,00 para associados da ACIC e R$ 25,00 para não associados.

Perfil Palestrante: Lígia Blanco

Ligia Blanco é uma empresária e palestrante especializada em comércio exterior e empreendedorismo.
-Credenciada SEBRAE
-Formada Excelência em Liderança no Instituto Disney – Orlando Flórida
-Formada em Administração com Habilitação em Comércio Exterior
-Pós-Graduada em Direito Internacional
-Professora Universitária de Cursos de Graduação e Pós-Graduação
-Diretora do CECIEX

📍 Local: Auditório da Hydronorth – Rua do Sol, 200 – Parque Maracanã, Cambé/PR
🗓️ Data: 27 de novembro (quinta-feira)
🕖 Horário: 19h

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/DzYN5o8Y22gqnGSe8

Para sugerir pautas e acompanhar os assuntos da Coluna Bela Manchete, acesse: @emilymullerjorn .

Inspire-se na Disney e transforme o seu atendimento em uma experiência mágica!

68
spot_img
Artigo anterior
Exposição fotográfica retrata o universo das Hortas Comunitárias de Cambé
Próximo artigo
Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Cambé nesta quarta-feira
Emily Müller
Emily Müller
Jornalista apaixonada pelas "boas notícias" e criadora da Coluna Bela Manchete! Esposa e mãe dedicada, se dedica a pesquisa e veiculação de informações positivas que passam por diferentes editoriais, como moda, comportamento,life style,saúde e bem-estar.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues