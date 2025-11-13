segunda-feira, novembro 17, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
4.1kmh
75 %
seg
22 °
ter
24 °
qua
27 °
qui
28 °
sex
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Incêndio de grandes proporções atinge barracão na região do Ana Eliza em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um incêndio de grandes proporções em Cambé foi registrado por volta das 23h de quarta-feira (12/11), na Rua José Carlos Mufatto, região próxima ao Atacado Regina e ao centro de distribuição dos Correios. O local atingido fica na divisa entre o Jardim Ana Eliza Silvino e um bairro vizinho, o que mobilizou moradores que perceberam as chamas durante a noite.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado e enviou uma equipe com o caminhão de combate inicial. Porém, devido à intensidade do fogo, foi necessário solicitar apoio operacional a Londrina, incluindo o envio de uma carreta-pipa com grande capacidade de armazenamento de água.

Segundo informações dos bombeiros, o fogo avançou rapidamente sobre o barracão, exigindo várias horas de trabalho contínuo. Embora o combate tenha começado ainda na noite de quarta-feira, as equipes continuaram atuando até o amanhecer desta quinta-feira, quando o incêndio finalmente foi controlado. No início da manhã, o local já apresentava apenas focos de fumaça, sem risco de reignição.

Toda a estrutura do barracão sofreu danos significativos, resultando em prejuízos exclusivamente materiais. A corporação destacou que, apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas, o que reforça a importância da resposta rápida das equipes e do apoio recebido.

O uso integral da carreta de água enviada de Londrina foi fundamental para extinguir completamente as chamas. A causa do incêndio não foi divulgada até o momento.

O Portal Cambé continuará acompanhando o caso e atualizando as informações assim que novos detalhes forem confirmados.

331
spot_img
Artigo anterior
Polícia Civil realiza Operação Praça Nossa contra tráfico no Jardim Aneliza
Próximo artigo
Polícia Militar intervém e contém homem em surto no Jardim Tupi
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues