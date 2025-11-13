Incêndio de grandes proporções atinge barracão na região do Ana Eliza em Cambé

Um incêndio de grandes proporções em Cambé foi registrado por volta das 23h de quarta-feira (12/11), na Rua José Carlos Mufatto, região próxima ao Atacado Regina e ao centro de distribuição dos Correios. O local atingido fica na divisa entre o Jardim Ana Eliza Silvino e um bairro vizinho, o que mobilizou moradores que perceberam as chamas durante a noite.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado e enviou uma equipe com o caminhão de combate inicial. Porém, devido à intensidade do fogo, foi necessário solicitar apoio operacional a Londrina, incluindo o envio de uma carreta-pipa com grande capacidade de armazenamento de água.

Segundo informações dos bombeiros, o fogo avançou rapidamente sobre o barracão, exigindo várias horas de trabalho contínuo. Embora o combate tenha começado ainda na noite de quarta-feira, as equipes continuaram atuando até o amanhecer desta quinta-feira, quando o incêndio finalmente foi controlado. No início da manhã, o local já apresentava apenas focos de fumaça, sem risco de reignição.

Toda a estrutura do barracão sofreu danos significativos, resultando em prejuízos exclusivamente materiais. A corporação destacou que, apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas, o que reforça a importância da resposta rápida das equipes e do apoio recebido.

O uso integral da carreta de água enviada de Londrina foi fundamental para extinguir completamente as chamas. A causa do incêndio não foi divulgada até o momento.

O Portal Cambé continuará acompanhando o caso e atualizando as informações assim que novos detalhes forem confirmados.