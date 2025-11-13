segunda-feira, novembro 17, 2025

Polícia Militar intervém e contém homem em surto no Jardim Tupi

DestaquesPolicialPolícia Militar
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná atendeu uma ocorrência envolvendo um homem em surto no Jardim Tupi, em Cambé, na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 18h. A ação contou com equipes da RPA, ROTAM e apoio da Patrulha Maria da Penha do 30º BPM.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio no Pronto Atendimento, onde um indivíduo, identificado posteriormente como L.A.B.G., estava em surto e segurava sua filha no colo. Quando os policiais chegaram, outras equipes já auxiliavam no local para garantir a segurança da criança e das pessoas presentes.

Durante a ocorrência, a equipe Maria da Penha se deslocou até a unidade de saúde para informar o homem sobre uma medida protetiva solicitada por sua convivente, D.P.T., que relatou ter sido agredida anteriormente. De acordo com o relato da vítima à patrulha, L.A.B.G. teria visto, no celular dela, a notificação referente à medida protetiva, o que desencadeou sua alteração emocional. A vítima conseguiu sair da residência para evitar novas agressões, porém não conseguiu levar a filha do casal.

No momento em que foi informado de que a criança ficaria sob os cuidados da mãe, o homem teria se exaltado e tentou agredir a equipe policial. Diante da resistência, os policiais utilizaram o dispositivo elétrico incapacitante, realizando dois disparos para contê-lo com segurança.

Após ser imobilizado, L.A.B.G. recebeu atendimento médico ainda no local. Em seguida, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TCO). A equipe Maria da Penha encaminhou a criança para os cuidados da irmã do indivíduo, garantindo sua proteção.

A ocorrência foi registrada como apoio a outra OPM/OBM sem ilicitude e resistência, conforme o relatório da Polícia Militar. Nenhum ferido grave foi registrado.

A PM reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais:

📞 Polícia Militar: 190
📱 Aplicativo 190 PR
🚒 Bombeiros: 193
🗣 Disque Denúncia: 181

1.583
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

