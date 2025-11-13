Polícia Militar intervém e contém homem em surto no Jardim Tupi

A Polícia Militar do Paraná atendeu uma ocorrência envolvendo um homem em surto no Jardim Tupi, em Cambé, na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 18h. A ação contou com equipes da RPA, ROTAM e apoio da Patrulha Maria da Penha do 30º BPM.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar apoio no Pronto Atendimento, onde um indivíduo, identificado posteriormente como L.A.B.G., estava em surto e segurava sua filha no colo. Quando os policiais chegaram, outras equipes já auxiliavam no local para garantir a segurança da criança e das pessoas presentes.
Durante a ocorrência, a equipe Maria da Penha se deslocou até a unidade de saúde para informar o homem sobre uma medida protetiva solicitada por sua convivente, D.P.T., que relatou ter sido agredida anteriormente. De acordo com o relato da vítima à patrulha, L.A.B.G. teria visto, no celular dela, a notificação referente à medida protetiva, o que desencadeou sua alteração emocional. A vítima conseguiu sair da residência para evitar novas agressões, porém não conseguiu levar a filha do casal.
No momento em que foi informado de que a criança ficaria sob os cuidados da mãe, o homem teria se exaltado e tentou agredir a equipe policial. Diante da resistência, os policiais utilizaram o dispositivo elétrico incapacitante, realizando dois disparos para contê-lo com segurança.
Após ser imobilizado, L.A.B.G. recebeu atendimento médico ainda no local. Em seguida, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TCO). A equipe Maria da Penha encaminhou a criança para os cuidados da irmã do indivíduo, garantindo sua proteção.
A ocorrência foi registrada como apoio a outra OPM/OBM sem ilicitude e resistência, conforme o relatório da Polícia Militar. Nenhum ferido grave foi registrado.
A PM reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais:
📞 Polícia Militar: 190
📱 Aplicativo 190 PR
🚒 Bombeiros: 193
🗣 Disque Denúncia: 181