Prefeitura de Cambé Realiza Plantão Tira-Dúvidas para Editais Culturais

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, organiza um plantão tira-dúvidas voltado para editais culturais. O evento ocorrerá na próxima semana, no auditório do Centro Cultural, localizado na Rua Pará, 161, no piso superior do prédio.

Detalhes do Evento

O encontro está agendado para quarta-feira, dia 1º, a partir das 13h30, e contará com a participação da equipe técnica da Secretaria. O foco do plantão será esclarecer dúvidas sobre os editais de Pontos de Cultura e Fomento Multiartes. As inscrições estão abertas a artistas, produtores culturais e representantes de entidades culturais.

Editais Contemplados

Os editais em questão são o Edital 001/2026 para a Rede Municipal de Pontos de Cultura de Cambé, vinculado à Política Nacional de Cultura Viva, e o Edital de Fomento Multiartes, vinculado à Política Nacional Aldir Blanc, executado pelo Governo do Paraná.

Objetivo do Plantão

Durante o plantão, a equipe técnica estará à disposição para oferecer orientações práticas, visando melhorar a qualidade das inscrições e aumentar o acesso aos recursos públicos destinados à cultura. O objetivo é facilitar o processo de inscrição e a elaboração de propostas.

Contato e Informações

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do e-mail: pnab.cultura@educa.cambe.pr.gov.br. O auditório está localizado no piso superior do Centro Cultural, na Rua Pará, 161.