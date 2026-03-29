Burnout: direitos previdenciários e trabalhistas do trabalhador adoecido

A Síndrome de Burnout, conhecida como esgotamento profissional, é hoje uma das doenças mais reconhecidas no ambiente de trabalho. O que antes era visto como “frescura” ou “drama” passou a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio INSS como doença ocupacional, gerando não apenas afastamentos médicos, mas também direitos trabalhistas e previdenciários.
O Burnout acontece quando a pressão por metas, jornadas intermináveis, assédio moral e sobrecarga de funções levam o trabalhador ao limite físico e emocional. Os sintomas mais comuns são insônia, dores de cabeça, crises de ansiedade, dificuldade de concentração, palpitações, choro fácil e a sensação constante de fracasso.
1. Direitos previdenciários
1.1. Auxílio-doença acidentário (B91): pago pelo INSS quando o afastamento ultrapassa 15 dias, com estabilidade garantida de 12 meses no emprego após o retorno.
1.2. Auxílio-acidente: devido quando ficam sequelas permanentes que reduzem a capacidade de trabalho, ainda que de forma parcial. É pago até a aposentadoria e corresponde a 50% do salário de benefício.
1.3. Depósito do FGTS: durante todo o período de afastamento, a empresa deve continuar depositando o FGTS do trabalhador, o que não acontece nos afastamentos por doença comum.
2. Direitos trabalhistas
2.1. Emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho): obrigatória pelo empregador para caracterizar o nexo entre a doença e o trabalho.
2.2. Tratamento custeado pela empresa: quando comprovado que o ambiente de trabalho foi a causa do adoecimento.
2.3. Indenização por danos morais e materiais: cabível quando há negligência do empregador em relação às condições de trabalho.
2.4. Lucros cessantes: para reparar valores que o trabalhador deixou de receber em razão da incapacidade.
2.5. Indenização por danos existenciais: quando o adoecimento compromete projetos de vida, convívio familiar e social.
2.6. Pensão mensal vitalícia: em situações graves que resultem em incapacidade permanente para o trabalho.
2.7. Rescisão indireta do contrato de trabalho: quando o ambiente de trabalho se torna insustentável, o empregado pode encerrar o vínculo e receber todas as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa.
3. Como agir
3.1. Procurar atendimento médico para diagnóstico e acompanhamento.
3.2. Guardar laudos, atestados, relatórios e exames que comprovem a doença.
3.3. Relatar as condições de trabalho que levaram ao adoecimento.
3.4. Requerer o benefício no INSS e, em caso de negativa, avaliar recurso administrativo ou ação judicial com advogado especialista.
3.5. Avaliar também medidas na esfera trabalhista, que podem garantir indenizações e reparações pelos danos sofridos.
4. Conclusão
O Burnout não é fraqueza e muito menos drama. É uma doença ocupacional reconhecida, que gera direitos tanto na Previdência quanto nas relações de trabalho. Informar-se, procurar atendimento médico e buscar orientação jurídica são passos fundamentais para transformar o sofrimento em proteção social e em justiça.
Renata Silva Brandão Canella, advogada
www.brandaocanella.adv.br