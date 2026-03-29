Burnout: direitos previdenciários e trabalhistas do trabalhador adoecido

A Síndrome de Burnout, conhecida como esgotamento profissional, é hoje uma das doenças mais reconhecidas no ambiente de trabalho. O que antes era visto como “frescura” ou “drama” passou a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio INSS como doença ocupacional, gerando não apenas afastamentos médicos, mas também direitos trabalhistas e previdenciários.

O Burnout acontece quando a pressão por metas, jornadas intermináveis, assédio moral e sobrecarga de funções levam o trabalhador ao limite físico e emocional. Os sintomas mais comuns são insônia, dores de cabeça, crises de ansiedade, dificuldade de concentração, palpitações, choro fácil e a sensação constante de fracasso.

1. Direitos previdenciários

1.1. Auxílio-doença acidentário (B91): pago pelo INSS quando o afastamento ultrapassa 15 dias, com estabilidade garantida de 12 meses no emprego após o retorno.

1.2. Auxílio-acidente: devido quando ficam sequelas permanentes que reduzem a capacidade de trabalho, ainda que de forma parcial. É pago até a aposentadoria e corresponde a 50% do salário de benefício.

1.3. Depósito do FGTS: durante todo o período de afastamento, a empresa deve continuar depositando o FGTS do trabalhador, o que não acontece nos afastamentos por doença comum.

2. Direitos trabalhistas

2.1. Emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho): obrigatória pelo empregador para caracterizar o nexo entre a doença e o trabalho.

2.2. Tratamento custeado pela empresa: quando comprovado que o ambiente de trabalho foi a causa do adoecimento.

2.3. Indenização por danos morais e materiais: cabível quando há negligência do empregador em relação às condições de trabalho.

2.4. Lucros cessantes: para reparar valores que o trabalhador deixou de receber em razão da incapacidade.

2.5. Indenização por danos existenciais: quando o adoecimento compromete projetos de vida, convívio familiar e social.

2.6. Pensão mensal vitalícia: em situações graves que resultem em incapacidade permanente para o trabalho.

2.7. Rescisão indireta do contrato de trabalho: quando o ambiente de trabalho se torna insustentável, o empregado pode encerrar o vínculo e receber todas as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa.

3. Como agir

3.1. Procurar atendimento médico para diagnóstico e acompanhamento.

3.2. Guardar laudos, atestados, relatórios e exames que comprovem a doença.

3.3. Relatar as condições de trabalho que levaram ao adoecimento.

3.4. Requerer o benefício no INSS e, em caso de negativa, avaliar recurso administrativo ou ação judicial com advogado especialista.

3.5. Avaliar também medidas na esfera trabalhista, que podem garantir indenizações e reparações pelos danos sofridos.

4. Conclusão

O Burnout não é fraqueza e muito menos drama. É uma doença ocupacional reconhecida, que gera direitos tanto na Previdência quanto nas relações de trabalho. Informar-se, procurar atendimento médico e buscar orientação jurídica são passos fundamentais para transformar o sofrimento em proteção social e em justiça.

Renata Silva Brandão Canella, advogada

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