Museu do Futebol Inova com Audioguia em Formato de Programa de Rádio

O Museu do Futebol lançou este mês o audioguia 'Futebol é Mais', uma iniciativa que visa aumentar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O projeto utiliza um formato inédito de audiodescrição dramatúrgica, inspirado em programas de rádio, como parte da nova exposição principal da instituição.

Formato Inovador e Inclusivo

O audioguia, disponível desde o segundo semestre de 2025, agora conta com versões em inglês e espanhol. Ele é conduzido por dois apresentadores e uma repórter, que guiam os visitantes por todo o percurso expositivo, oferecendo uma experiência rica e envolvente.

Objetivos e Expectativas

Desenvolvido ao longo de dois anos, o projeto busca agregar valor à audiodescrição utilizando um meio de comunicação amplamente consumido por pessoas com deficiência visual. A expectativa é que o material também interesse um público mais amplo, ampliando a compreensão sobre a construção de imagens por meio da audiodescrição.

Histórias Inspiradoras

Através do audioguia, os visitantes conhecem histórias marcantes de ídolos do futebol brasileiro, como Pelé e Marta. Por exemplo, é revelado que Pelé se tornou verbete de dicionário, enquanto Marta jogou descalça durante parte de sua vida, usando cabeças de boneca como bola em Alagoas.