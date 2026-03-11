Paraná Oferece Suporte Completo para Tratamento da Endometriose

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) está comprometida em seguir as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o tratamento da endometriose. Este compromisso se reflete na implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Endometriose (PCDT), que é essencial para garantir um atendimento adequado e contínuo às pacientes.

Rede Assistencial Estruturada

O Paraná conta com uma rede assistencial bem estruturada, projetada para oferecer suporte em todas as fases do tratamento da endometriose. Esta rede faz parte da Rede de Atenção à Saúde Estadual, que assegura um fluxo de atendimento determinado e eficiente para as pacientes.

Diretrizes do Ministério da Saúde

As diretrizes do Ministério da Saúde fornecem um conjunto de normas e procedimentos que visam padronizar o tratamento da endometriose em todo o estado. Estas diretrizes são fundamentais para garantir que todas as pacientes recebam um cuidado de qualidade, baseado em evidências científicas.

