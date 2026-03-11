spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Sanepar investe R$ 3,1 milhões para expandir rede de esgoto em São João do Ivaí

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Sanepar investe R$ 3,1 milhões para ampliar rede de esgoto em São João do IvaíFoto: Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 3,1 milhões para expandir a rede de esgoto no município de São João do Ivaí. Este projeto visa aumentar o atendimento com rede de esgoto de 65% para 74,15% na cidade, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura local.

Detalhes do Projeto de Expansão

O cronograma da Sanepar prevê a conclusão das obras até novembro, com a instalação de 489 novas ligações de esgoto. Além disso, será construída uma nova Estação Elevatória de Esgoto e implantados mais de 6,5 quilômetros de rede coletora, visando otimizar o sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Benefícios Esperados

Com a ampliação da rede de esgoto, espera-se uma melhoria na qualidade de vida dos moradores de São João do Ivaí, bem como uma contribuição significativa para a saúde pública e preservação ambiental. O aumento no índice de atendimento representa um avanço importante para a infraestrutura urbana.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Paraná Oferece Suporte Completo para Tratamento da Endometriose
Paraná Oferece Suporte Completo para Tratamento da Endometriose
Próximo artigo
Procon de Londrina promove ação informativa no Calçadão para o Dia Mundial do Consumidor
Procon de Londrina promove ação informativa no Calçadão para o Dia Mundial do Consumidor
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares