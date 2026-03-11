Sanepar investe R$ 3,1 milhões para expandir rede de esgoto em São João do Ivaí

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 3,1 milhões para expandir a rede de esgoto no município de São João do Ivaí. Este projeto visa aumentar o atendimento com rede de esgoto de 65% para 74,15% na cidade, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura local.

Detalhes do Projeto de Expansão

O cronograma da Sanepar prevê a conclusão das obras até novembro, com a instalação de 489 novas ligações de esgoto. Além disso, será construída uma nova Estação Elevatória de Esgoto e implantados mais de 6,5 quilômetros de rede coletora, visando otimizar o sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Benefícios Esperados

Com a ampliação da rede de esgoto, espera-se uma melhoria na qualidade de vida dos moradores de São João do Ivaí, bem como uma contribuição significativa para a saúde pública e preservação ambiental. O aumento no índice de atendimento representa um avanço importante para a infraestrutura urbana.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br